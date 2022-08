Canottaggio, arrivederci Varese: si chiude il Mondiale dei record, delle medaglie italiane e della gente

Un'altra giornata di festa per l'Italia del remo. Ai Mondiali di Varese, per la Nazionale azzurra anche questa domenica è da ricordare.

Il bilancio delle finali under 19 si chiude per i nostri portacolori con 2 ori, sei argenti e un bronzo, un bottino che vale il secondo posto nel medagliere della specifica categoria, dietro la Grecia.

L'Italia è salita sul gradino più alto del podio con i varesini Margherita Fanchi, Caterina Monteggia, Lorenzo Fanchi, Aurora Spirito, Maichol Brambilla e anche con Marco Prati (SC Ravenna), che ha dominato il singolo maschile, e con il quattro senza femminile di Giorgia Sciattella (RCC Tevere Remo), Lucrezia Monaci (CC Aniene), Benedetta Pahor (CC Saturnia) e Elisa Grisoni (SC Lario).

In rimonta arriva invece la medaglia d’argento di Angelica Erpini e Francesca Rubeo (CC Aniene) nel doppio femminile. L’unico bronzo di giornata va ad appannaggio di Marco Dri (SC Canoa San Giorgio) e Marco Selva (SC Cernobbio) nel doppio maschile.

Nel medagliere generale, ovvero la somma di under 23 più under 19, l’Italia non ha avuto rivali: 8 ori, 8 argenti e 3 bronzi.

310 le regate disputate con l’attenzione e il tifo inevitabilmente rivolti allo spettacolo delle Finali A (distribuite negli ultimi tre giorni) che hanno consegnato le 108 medaglie previste, lanciando 36 equipaggi nella storia del canottaggio mondiale con le rispettive medaglie d’Oro.

Ma il successo della manifestazione della Schiranna non è stato solo agonistico: Varese, agli occhi del mondo, ha dimostrato di essere ancora una volta all’altezza. Ed è piaciuta: quasi diecimila persone hanno gremito le tribune e altre cinquemila hanno partecipato all’evento.

Imponente anche il seguito dei media: oltre cento tra giornalisti e fotografi provenienti da tutto il mondo hanno garantito una massiccia copertura dell’evento.

Infine, da una prima stima, sono stati oltre 25mila i pernottamenti registrati in tutta la provincia, a generare un notevole indotto per l’economia turistica.

Un successo strepitoso. Da celebrare e festeggiare.