Arma di Taggia: mercoledì prossimo ritornano le Musiche da Film con la Banda Pasquale Anfossi diretta dal M* Vitaliano Gallo

Mercoledì prossimo ritornano le Musiche da Film con la Banda Pasquale Anfossi diretta dal M* Vitaliano Gallo. L’appuntamento è per le ore 21.15 in piazzale Tiziano Chierotti ad ingresso libero



Il Programma di Sala:



Ennio Morricone: “C'era una volta in America, il buono il brutto e il cattivo, l'estasi dell'oro”.

Walt Disney: “Marcia di Topolino, it's a small world, supercalifragil”.

Washington Post: dal film “Squilli di primavera” 1952.

Colonel Boogye: dal film “Il ponte sul fiume Kwai” 1957

Gianni Morandi in concerto: dal film “In ginocchio da te” 1964

Omaggio a Fabrizio De Andrè (trascrizione M° F. Brezzo): dal film “Principe libero” 2018,