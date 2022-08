Diano Marina: cartello negli alberghi "Usate l'acqua in modo responsabile, evitate inutili sprechi"

Gli albergatori di Diano Marina a fianco di Rivieracqua e a sostegno del risparmio del prezioso liquido. Lo fanno con una serie di cartelli che, apposti in tutte le loro strutture, chiamano i clienti a un uso estremamente accorto della sempre più preziosa risorsa idrica.

E’ una piccola ma importante iniziativa che vuole andare incontro alle esigenze della collettività, in un momento particolarmente difficile, tra siccità e guasti alla rete idrica dell’estremo ponente.

“La situazione idrica nel nostro territorio – è scritto sul cartello – è fortemente compromessa da mesi di siccità. Vi chiediamo, nel limite del possibile, di utilizzare l’acqua in modo responsabile, evitando inutili sprechi”. Il cartello, oltre che in italiano, è scritto anche in francese, inglese e tedesco.

E’ un modo semplice per sensibilizzare anche i turisti per un uso consapevole dell’importante liquido, nell’utilizzo di tutti i giorni. Da tempo i sindaci di tutte le città della nostra provincia hanno emanato ordinanze con le quali chiedono ai residenti di non sprecare l’acqua con semplici modi. Ora arriva la richiesta anche ai turisti.

Domani inizia agosto, forse il mese che potrà risultare il più difficile per la crisi idrica ormai presente dalla tarda primavera. Dal canto suo Rivieracqua sta mettendo in campo tutte le strategie per garantire a tutti l’acqua, anche se nel corso delle ore notturne, già in diverse città avviene il razionamento.

(Sotto il cartello affisso negli alberghi)