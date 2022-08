Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 31 luglio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 31 LUGLIO



SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



10.00-18.00. ‘Ludoseum’: evento dedicato ai giochi di società e di ruolo per tutti i gusti, dai più rapidi e divertenti a quelli più strategici e impegnativi. iI torneo di Mario Kart vede premiati i primi quattro classificati. A cura dell’associazione matuziana 'Caruggi&Dragons'. Floriseum (nei giardini di Villa Ormond), ingresso libero

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato e domenica sino all’11 settembre

17.30-22.30. ‘Ancestral howl (ululato ancestrale) - In mezzo a terra, cielo e mare’: mostra degli artisti internazionali Kim Boulukos e Leo Wesel (4 euro, 2 euro ridotto tra i 18 e i 25 anni e gratis sotto i 18). Forte di Santa Tecla fino al 7 agosto (da martedì a domenica)

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con Angela Vicidomini e Alessio Briano (duo voce e tastiere). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. ‘That’s Amore’: ricco apericena a buffet con isole del gusto + musica happy e dance. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info 348 3984066 (più info)

IMPERIA



8.00-24.00. Imperia Affari (29a edizione): iniziativa promossa dalla Confcommercio con musica, danze, spettacoli per bambini + lo Street Food + dj set + shopping nei negozi del Centro storico di Oneglia (per saperne di più cliccare questo link)

15.30. ‘Vicolarte’ (2ª edizione): mostra itinerante di pittura, fotografia e di poesia con caruggi e piazzette storiche che diventeranno una galleria a cielo aperto, con accesso libero e gratuito ai visitatori. Centro storico di Poggi

16.30. Riapertura della Chiesa di Nostra Signora della Neve e svelatura della targa in onore della pittrice Rita Saglietto in presenza del Sindaco Scajola. Alle 17, apertura solenne del portone + celebrazione della Santa Messa alla presenza del Vescovo di Albenga

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA



8.15. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Rocchetta Nervina - Ponte Barbaira + Rifugio Pau - Rocchetta Nervina accompagnati dalla guida GAE Marina Diego Rossi. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Ventimiglia, info 329/1512290 (più info)

9.30-23.00. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

11.00. ‘Pic-nic nel blu ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury (tutte le domeniche di luglio e agosto), prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)



VALLECROSIA

8.00-20.00. ‘U Bon Patu’: giornata commerciale di saldi organizzata da Confcommercio con bancarelle lungo la via + varie attrazioni e intrattenimenti musicali. via Colonnello Aprosio

BORDIGHERA

8.30. ‘Summer fun 2022’: Ql Gong, pratica per il benessere psicofisico rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

9.30. ‘Summer fun 2022’: Aerobica alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)



10.30 & 17.30. Due visite guidate (10.30 & 17.30) in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

20.00-23.00. Cena in Bianco Unconventional Dinner®: abito e accessori total white, tovaglia e tovaglioli bianchi in tessuto, piatti in ceramica e bicchieri in vetro/cristallo, posate, candele, fiori e decori per la tavola (dalle 17 alle 18,30 allestimento tavoli). Giardino Irene Brin a Sasso, info e prenotazioni al 375 6889142 (più info)

20.45. ‘Summer fun 2022’: balli caraibici alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

21.30. Concerto dell’Orchestra Sinfonica della Città di Bordighera. Ouvertures, Arie e Cori operistici. Musiche di Bellini, Donizetti e Verdi. Soprano: Cristina De Pascale. Coro Ali di Bambù. Direttore: Massimo Dal Prà (12 euro, ridotto 10 euro fino a 18 e oltre 65 anni, gratuito per i bambini fino a 12 anni). Giardini Lowe, info +39 3342151496

TAGGIA

8.00. Fiera di Sant’Erasmo sul lungomare (locandina)

15.30. Festeggiamenti di Sant’Erasmo: Arma da oltre cent'anni festeggia Sant'Erasmo, protettore della gente di mare, con una suggestiva processione di barche. La statua del Santo viene imbarcata sul tradizionale gussu ligure per la benedizione del mare. Alle ore 22.30 spettacolo pirotecnico + Dj Se a cura di Master Dbj. Lungomare e Piazza Chierotti (locandina)

RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘BimBumBam’, cinema all’aperto con proiezione del film ‘Il ritorno di Mary Poppins’. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

10.00-24.00. ‘A Vucciria’: Sicilia Street Food. Area confinante l’ingresso del Porto turistico di Marina degli Aregai

18.00-23.30. Mercatini dell’Artigianato sul lungomare (mercoledì, venerdì, domenica di luglio e agosto)

DIANO MARINA

18.00. ‘Festa patronale di Sant'Anna 2022’: nella frazione di Diano Serreta, Santa Messa + processione con la partecipazione della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’



21.30. Concerto ‘Tributo a Lucio Battisti’ a cura della band ‘I Nuovi Solidi’. Evento benefico raccolta fondi per la lotta contro il Neuroblastoma. Villa Scarsella, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-15.30. ‘Tutti al Mare’: primo raduno auto e moto storiche e sportive. Piazza Torre Santa Maria

9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)



19.00. Sagra dei Rebatta Buse in piazzale Olimpia (ultimo giorno)

21.00. Cartoon Theater in Piazza Torre Santa Maria

CERVO



18.30-21.30. ‘La Grande Nave’: inaugurazione mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero, fino al 14 agosto (più info)

21.00. Per il 59° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto musical-teatrale dal titolo ‘La Poesia vola!’ con Roberto Piumini (narrazione), Nadio Marenco (fisarmonica). Area naturalistica Parco del Ciapà, 15 euro (più info)

ENTROTERRA

BAJARDO

9.00-19.00. ‘Antica...Mente & Festa della Lavanda’ (15ª edizione): Mercatino di prodotti artigianali: profumi e sapori di montagna + ‘Profumo di Carta’ (e di lavanda): libri, fumetti, case editrici locali, stampe e arti e mestieri... di carta. Centro paese

11.00. Mostra ‘Uno Sguardo su Bajardo’ con cartoline storiche, scorci del paese dipinti dal pittore Mario Zunino, poesie in dialetto e ricordi del bajocco/parigino Livio Tamagno. Sala Polivalente di Piazza Rubino (apertura tutta l’estate nelle giornate festive), ingresso libero



11.00. Inaugurazione mostra ‘Stracci Bajocchi’ di Arrigo Speziali. Castello di Baiardo, fino al 28 agosto (sabato e domenica h 10.30/12.30-15.30/18.30), info 335 6455488

21.00. Per ‘Cinema al Castello’, proiezione fil ‘La Casa dei Libri’ di Isabel Coixet



COSTARAINERA



9.00-18.00. Percorso Natura al Parco Novaro. Ritrovo all’ingresso della Palazzina, anche domani

16.00. Festa dello Sport a cura de I Zuveni de Seriana con raccolta di beneficenza a favore di ADGP + torneo di calcio per i più piccoli con premiazione e merenda + presentazione del libro 'L'Arte di giocare e vincere' di Marco Corradi. Campo sportivo

DOLCEACQUA

9.00-18.00. Mercatino del Biologico con prodotti tipici sia locali che delle zone limitrofe. Piazza Mauro (centro storico) e Piazza Garibaldi

10.30-19.00. Art Exhibition: personale di pittura di Mamadou Telly. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 16 agosto (venerdì h 10.30/12.30, sabato h 15.30/19, domenica h 10.30/12.30-17.30/19)

15.00. Visita guidata ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria con degustazione di Rossese e di prodotti tipici locali (12 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 337 1004228

18.30. Per ‘Dolceacqua Incontra’, Enzo Ferrari presenta il libro ‘La Liguria del Ponente. Itinerari tra terra e mare’ (ed. Ali&No): una lettura per conoscere il Ponente, con passione, lentezza, dolcezza. Giardinetti sala Polivalente, entrata libera, lato Parcheggio San Filippo

DOLCEDO

21.00. Per la ‘Settimana Vivaldiana Nazionale’ (5ª edizione), concerto a cura del complesso cameristico ‘I Solisti’ dell’Orchestra da Camera Italiana ‘Antonio Vivaldi’ (Flauto, Oboe, Violino e Cembalo). Chiesa parrocchiale San Tommaso, ingresso ad offerta

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

15.00. ‘RespiriAMO TEatro’: ‘Storie di Terra, di Pietra e di Pane’: spettacolo itinerante di e con Amanda Fagiani, Dalia Latterò e Monica Galli. Piazze e vie del paese, info 346 3748586 (più info)

MOLINI DI TRIORA

18.00. Appuntamento letterario con presentazione libro ‘La stregoneria in Liguria’ e ‘Streghe!- storia di un'accusa infamante’ L'autore Giovanni Borrello dialoga con il pubblico. Piazza Santo Lantrua, entrata libera

21.15. Il Teatro dell'Albero presenta ‘Dona Flor ed i suoi due mariti’. Regia di Carlo Senesi. Drammaturgia a cura di Lucinda Buia con: Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Paolo Paolino e il ‘Duo In Fabula’: Davide Ravasio alla voce, sax e Cajon, Manuel Merlo alla chitarra. Piazza Vittorio Veneto, entrata libera

PERINALDO

12.00. Per l’ultimo appuntamento della 16ª edizione di ‘Terre di Confine - Perinaldo Festival 2022’, concerto dell’Orchestra del Perinaldo Festival bella Chiesa di San Nicolò, ingresso libero (più info)

21.00. Teatro in piazza con lo spettacolo diffuso dal titolo ‘Che mondo, che Italia’ a cura dell’associazione Liber theatrum. Centro storico, info 338 6273449

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

PIGNA

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

17.30. Luca Anghinoni presenta il libro ‘Chi ha maggior fiato farà miglior musica - Storie e considerazioni sulle Bande Musicali nell'estremo Ponente Ligure. Piazza Umberto I (Loggia Medioevale)

ROCCHETTA NERVINA



8.15. ‘Sciacarée’ (1ª edizione), il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di relax, musica, attività per bambini e famiglie (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

TRIORA



10.30. Visita guidata nel centro storico di Triora con Raffaella Asdente (più info)

11.30. Bacchette magiche a cura di Darkan cartomante (info)

15.00. Unguenti naturali a cura di Lorena Verbena (info)



16.30. Meditazione per Lammas a cura di Bottega della Luna (info)



VILLA FARALDI



17.00. Inaugurazione mostra in omaggio alla musicista Silvia Kind. Oratorio di Santa Caterina a Tovo Faraldi, fino al 31 agosto (mercoledì, sabato e domenica h 17/19)

VILLA VIANI

19.00. ‘La sagra della lumaca e degli spiedini’ (41ª edizione): apertura stand gastronomici. Dalle 21, danze con l’orchestra ‘Mike e i simpatici’. Piazza del Paese (più info)

FRANCIA

CANNES

16.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)

MENTON

21.30. Per il Festival de Musique de Menton 2022, concerto del Quatuor Ébène con il violoncellista Nicolas Altstaedt. Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange (più info)

MONACO

10.00-20.00. Esposizione di Christian Louboutin, L’Exhibition[niste] curata da Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative. Grimaldi Forum Monaco (tutti i giorni con apertura notturna il giovedì fino alle 22), fino al 28 agosto (più info)



20.00. Per ‘Monte-Carlo Summer Festival 2022’, concerto di Rita Ora alla Salle des Etoiles (più info)

21.30. Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Juraj Valčuha con Vilde Frang, violino. In programma: Edward Elgar e Richard Strauss. Corte d’Onore del Palazzo dei Principi (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)







Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate