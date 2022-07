Editoria: in tutte le librerie e on line il nuovo libro dello scrittore-agricoltore di Camporosso Marco Damele

E' in tutte le librerie e store online il nuovo ed atteso libro di Marco Damele dedicato al suo personale Erbario, una passione che diventa arte e storia botanica. Un libro terapeutico, un libro tascabile da tenere sempre a portata di mano per riappropriarsi del piacere della curiosità e della conoscenza del mondo vegetale che ci circonda.

'Il mio Erbario. Uno strumento di promozione e tutela della biodiversità' pubblicato dalla Edizioni Zem, è una selezione di erbe e piante locali, raccolte personalmente dall'autore, catalogate ed essiccate. Nel libro di oltre 170 pagine, le illustrazioni delle specie più importanti presenti in natura, corredate dalle indicazioni sul luogo di raccolta e con piccole annotazioni sulle caratteristiche delle essenze presenti.

“L’erbario di Marco Damele – spiega nella prefazione Eleonora Matarrese la 'Cuoca Selvatica' - è un evento unico, raro e degno di nota nel panorama italiano. Il suo lavoro evidenzia la biodiversità che caratterizza il nostro territorio e quanto sia fondamentale che la conoscenza, sia in termini di riconoscimento che in termini di usi, non vada persa”.

L'erbario di Marco Damele sarà visitabile domenica prossima al Castello di Bajardo in occasione di 'Antica.mente & Festa Della Lavanda' e venerdì 5 agosto al Forte Santa Tecla di Sanremo per la 24a edizione di 'Libri da Gustare' insieme alla presentazione del libro.