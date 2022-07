Calcio: Coppa del Sindaco "Città di Camporosso", stasera le semifinali

Stasera dalle 21 presso il campo a 7 del centro sportivo di Camporosso si svolgeranno le due semifinali della 1^ Coppa del Sindaco "Città di Camporosso". Dopo le fasi a gironi con le 12 squadre partecipanti divise in 2 gironi, si sono svolti i play off "...con tutte e due gli incontri finiti ai rigori a testimonianza dell'ottimo livello del torneo" - commentano gli organizzatori.

I quarti di finale hanno decretato le quattro semifinaliste: "...Fratelli Diurno che si sta rivelando la squadra dell'estate semifinialista a Badalucco e finalista al Torneo di Verezzo, assieme alla SatusDem Bat Monaco squadra di ragazzi molto bravi tecnicamente provenienti da Ventimiglia, Anonymous Team squadra in cui milita Alfredo Carriello con più di 100 presenze tra A e B con tanti ragazzi di Camporosso, Rist Tonino squadra capitanata da Emanuele Basso con ragazzi dell'ospedaletti. Sicuramente il pubblico grande protagonista del torneo che ha sempre assiepato il centro sportivo sarà presente in modo rumoroso visto che faranno il tifo per i ragazzi di Camporosso. Ricordiamo che è presente un servizio bar e ristorativo con carne alla griglia e rostelle" - concludono gli organizzatori.



Il programma delle semifinali di stasera:



alle ore 21 Dem Bat Monaco - Pizz. Rist Tonino

alle ore 22 Anonymous - F.lli Diurno



Domenica, a partire dalle 21, si svolgeranno le finalissime.