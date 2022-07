Pompeiana: questa sera alla Torre de Panei la presentazione del nuovo libro di Remo Ferretti

Questa sera alle 21.15 nella suggestiva cornice della Torre de Panei a Pompeiana, Remo Ferretti presenterà il suo romanzo ‘Codice 9’. Condurrà la serata Angelo Giudici.

Sarà una serata sorprendente, potrete anche visitare il museo etnografico situato nella Torre, visitabile a partire dalle 20.30. Codice 9, molte vite e molte maschere a prendere il posto della vita reale in cerca del passato rimasto confuso nelle pieghe del tempo. Non potrebbe esistere il presente senza passato e futuro senza presente. Tra queste parole e capitoli, una parte di lui sconosciuta e mai raccontata. Una storia di vita straordinaria che incuriosirà il grande pubblico.

Remo Ferretti nato ad Asmara, profugo in Italia, ovunque straniero. Appassionato di fotografia. Amante del volo e del mare. In viaggio perenne intorno al mondo per lavoro e per piacere.