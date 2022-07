Sanremo: anche ieri sera tanti giovanissimi in Pian di Nave per il concerto 'Serenata Trap' (Foto)

Tanti giovanissimi anche ieri, in Pian di Nave a Sanremo, per l’appuntamento con ‘Serenata Trap’, nell'ambito della rassegna 'Unoenergy accende la tua estate' organizzata da Unoenergy in collaborazione con il Comune di Sanremo. Presentati da Maurilio Giordana e per gli appassionati della musica 'Trap' si sono esibiti: Giaime, Keta, Disme, Pablo Ct1 e Joe Vain.

Da quando ha iniziato a farsi largo nei primi anni 2000 nelle periferie degli Stati Uniti il trap (inizialmente riduttivamente considerato una sottospecie dell’hip hop e del rap) è diventato uno dei generi musicali più amati dai giovanissimi che vedono nei loro esponenti veri e propri miti. Caratterizzato da testi veloci, spesso crudi ma anche ironici, il trap è una realtà consolidata anche in Italia. L’evento in programma riunisce Giaime, Keta, Disme, Pablo Ct1 e Joe Vain considerati tra i massimi protagonisti italiani.

(Foto di Tonino Bonomo)

1 agosto - Toquinho

Inizio spettacolo ore 21:30 (ingresso a pagamento)

Chi ama le calde sonorità brasiliane trova in Toquinho il più grande rappresentante. Voce suadente e virtuoso della chitarra, unisce alla cultura brasiliana un cuore italiano. L'artista, infatti, non solo vanta origini italiane ma ha spesso collaborato con artisti come Ornella Vanoni, Sergio Endrigo e Sergio Bardotti. Allievo del maestro Paulinho Nogueira, esordì come autore a metà anni Sessanta L'incontro che segnò la sua carriera fu quello con il poeta Vinicius de Moraes con il quale diede vita ad un lunghissimo sodalizio artistico. Torna con piacere a Sanremo dove è stato ospite nel 1990 al Festival di Sanremo cantando in portoghese un brano di Paola Turci.

11 agosto - Unojazz&Blues

Matteo Mancuso & Area Open Project di Patrizio Fariselli

inizio spettacolo ore 21 (ingresso libero)

Matteo Mancuso è tra i più talentuosi chitarristi emergenti della scena jazz e rock internazionale. Dalla Sicilia il suo nome ha fatto il giro del mondo ottenendo oltre 110.000 iscritti e più di 10 milioni di visualizzazioni sul suo canale You Tube, fino a essere rapidamente riconosciuto oltreoceano dai più apprezzati musicisti del panorama mondiale jazz fusion e blues/rock. Chitarristi statunitensi del calibro di Al Di Meola, Steve Vai, Joe Bonamassa, Dweezil Zappa, Tosin Abasi e Stef Burns lo hanno definito un giovanissimo ed eccezionale “axeman”. Area Open Project significa esplorazione di nuovi linguaggi e riscoperta ed elaborazione del repertorio storico Area: pietre miliari come Luglio, Agosto, Settembre (nero), Cometa Rossa o L’elefante Bianco si affiancano a materiali di nuova composizione, in un concerto di grande energia. Una formazione in cui l’eredità degli Area torna a brillare arricchita dalla vena compositiva di Patrizio Fariselli.

13 agosto - Unojazz&Blues

“Take zero” Rea Golino Moriconi

apre: Evolution Band

inizio spettacolo ore 21 (ingresso a pagamento)

Amicizia, amore per la musica e per la regina della canzone italiana: Mina. Da questi magici ingredienti nasce il progetto “Take Zero”. I protagonisti sono Danilo Rea (pianoforte), Massimo Moriconi (contrabbasso) e Alfredo Golino (batteria), jazzisti nell’anima, ma capaci di improvvisare sull’onda dell’emozione su ogni genere musicale, mettendo insieme perizia tecnica da brivido e armonia. La loro intesa nasce dalla collaborazione con Mina con la quale hanno inciso numerosi album.

15 agosto - “Musical I love you”

inizio spettacolo ore 21.30 (ingresso libero)

“È un sogno che non so, se è da sognare o no. Se poi mi sveglierò…”

Eliza Doolittle (Audrey Hepbhurn) dal musical “My Fair Lady”

E per noi che non vogliamo mai smettere di sognare la compagnia “Musical I love you” ha organizzato una serata magica dedicata alle più belle e travolgenti canzoni tratte dai più celebri musical! Siete pronti per cantare tutti insieme?

E ricordate: il musical è sogno, poesia, gioia e tanto tanto divertimento!

Compagnia sanremese nata nel 1998, Musical I love you è composta da un gruppo di artisti uniti dall'amore per la musica e il musical in particolare. Negli anni si sono misurati in messe in scena travolgenti e raffinate e il loro repertorio spazia da Cats a Jesus Christ Superstar, da Grease a Moulin Rouge fino ad arrivare a Notre Dame de Paris.

16 agosto - Tributo a Dodo Goya - Antonio Faraò Trio

inizio spettacolo ore 21.30 (offerta libera. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Gruppo famiglie sindrome di Dravet). Anche quest’anno non può mancare l’omaggio all’indimenticato Dodo Goya, uno dei più apprezzati contrabbassisti d’Italia e una delle figure culturali più importanti del panorama sanremese. La carriera di Dodo Goya è stata costellata di successi e grandi collaborazioni che lo hanno portato a suonare con Gerry Mulligan, Chet Baker, Mal Waldron, Irio De Palma e a collaborare con artisti come Franco Cerri, Renato Sellani, Gianni Basso, Andrea e Tullio De Piscopo. Protagonisti della serata dedicata a Dodo, l’Antonio Faraò trio composto da Farao’ (piano), Francesco Bordignon (contrabbasso) e Maxx Furian (batteria).

Autentica punta di diamante del panorama jazz internazionale, Faraò è senza dubbio uno dei musicisti europei più apprezzati. Nella sua carriera ha suonato con artisti come Joe Lovano, Didier Lockwood, Miroslav Vitous, Jack Dejohnette, Chris Potter, Benny Golson e Ivan Lins.

17 agosto - Ceccon & Balbontin in “Ci sono più trappole che topi”

Inizio spettacolo ore 21.30 (ingresso a pagamento)

Unoenergy accende la tua estate e le tue risate… Appuntamento con la comicità dissacrante di Ceccon & Balbontin, volti storici del cabaret e grandi protagonisti di numerose edizioni di Zelig, Colorado Cafè e Bulldozer, ed esponenti di primo piano della nuova comicità ligure. Chi non ricorda, infatti, le lezioni di savonese di Balbontin o la famosa torta di riso di Ceccon? A Pian di Nave presenteranno il nuovissimo spettacolo “Ci sono più trappole che topi”

19 agosto - La notte dei sognatori: Tancredi, Pierdavide Carone, Le Deva, Matteo Faustini, Federica Marinari, Tommaso & Fellow

inizio spettacolo ore 21.30 (ingresso a pagamento il cui ricavato sarà devoluto al “Centro di aiuto alla vita A.P.S)

“La notte dei sognatori” è un progetto ambizioso e pieno di energia e freschezza come i suoi protagonisti. Il nome nasce da “Dischi dei sognatori” etichetta discografica indipendente fondata da Marco Rettani e alla quale aderiscono tantissimi artisti del panorama nazionale. La serata organizzata a Pian di Nave vuole essere una maxi festa per celebrare la musica…ed i sogni.

Parteciperanno: Tancredi, Pierdavide Carone, Le Deva, Matteo Faustini, Federica Marinari, Tommaso Cesena e Fellow.

20 agosto - Unojazz&Blues - Alex Britti special guest Flavio Boltro

apre: The Brilliant Tina Linetti’s

inizio spettacolo ore 21.00 (ingresso a pagamento)

Musicista eclettico e di grandissimo talento, Alex Britti si avvicina alla musica giovanissimo. Per i suoi sette anni, infatti, si fa regalare una chitarra ed a 14 passa a quella elettrica. Il suo amore per la musica blues e la sua eccezionale tecnica gli permettono di arrivare sul palco con importanti musicisti come Buddy Miles, Billy Preston, Rosa King e Louisiana Red. In questa avventura sarà accompagnato da Flavio Boltro, trombettista di grandissima esperienza e mago dell’improvvisazione.

22 agosto - Unojazz&Blues - Sarah Jane Morris

apre: Leo Lagorio Project guest. Luca Begonia

inizio spettacolo ore 21(ingresso a pagamento)

Cantante dalla sorprendente estensione vocale Sarah Jane Morris è la più importante cantante britannica soul, jazz e R&B.

La versatilità e la capacità di trasmettere emozioni la rendono una performer unica a livello mondiale. Nella sua quarantennale carriera è stata più volte ospite al festival di Sanremo: la prima nel 1990 quando ha affiancato Riccardo Fogli. Nel 1991, invece, è stata protagonista di un mitico duetto con Riccardo Cocciante, vincitore con “Se stiamo insieme” e nel 1997 è stata ospite di Simona Bencini.

29 agosto - “Perché Sanremo è Sanremo” spettacolo musicale

inizio spettacolo ore 21.30 (ingresso a pagamento)

Il Festival di Sanremo non è solo musica, è gioia, condivisione ed emozione. Le canzoni del Festival hanno attraversato e attraversano la storia del nostro paese. Per questo la compagnia Musical I Love you ha creato questo travolgente spettacolo dedicato alle più belle canzoni dagli anni Cinquanta ad oggi.

Compagnia sanremese nata nel 1998, Musical I love you è composta da un gruppo di artisti uniti dall'amore per la musica e il musical in particolare. Negli anni si sono misurati in messe in scena travolgenti e raffinate e il loro repertorio spazia da Cats a Jesus Christ Superstar, da Grease a Moulin Rouge fino ad arrivare a Notre Dame de Paris.

30 agosto - DrefGold

inizio spettacolo ore 21.30 (ingresso a pagamento)

DrefGold (pseudonimo di Elia Specolizzi) è un rapper salentino ma bolognese d'adozione ed è considerato uno dei nomi più in vista della scena trap italiana. Inizia a scrivere i suoi brani da giovanissimo ispirandosi alla musica hip hop americana.

Il suo primo album come solista “Kanaglia” ha debuttato ai vertici della classifica e si è fatto conoscere ed apprezzare per il suo stile non convenzionale e il suo look ipercolorato. Dal 2018 ha iniziato a collaborare con Sfera Ebbasta al quale è legato da profonda amicizia. Durante il concerto sanremese sarà accompagnato da un ospite a sorpresa molto speciale.

3 settembre - Unojazz&Blues - Fabio Treves Blues Band feat. Paolo Bonfanti

apre Ramon Rossi Band

inizio spettacolo ore 21.00 (ingresso libero)

Viaggio nel mito con la Treves Blues Band, la più longeva band blues italiana! Fondata nel 1975 da Fabio Treves detto “il Puma di Lambrate” le loro esibizioni sono una gioia per i sensi e accompagnano gli spettatori nella storia del blues, dai primi canti di lavoro a quello arcaico e campagnolo fino all’ elettrico di Chicago. Treves ha all’attivo numerose collaborazioni con vere e proprie leggende del blues ed è l’unico artista italiano ad aver suonato sul palco con Frank Zappa. Nel concerto evento di Pian di Nave saranno accompagnati dall’istrionico Paolo Bonfanti.

Servizio informazioni al pubblico e assistenza alle prevendite al numero 0184.544633 dal lunedì al venerdì in orario 9.30 - 12.30 / 15-18 e sabato dalle 10 alle 19.

Link acquisto biglietti online https://www.liveticket.it/unoenergyaccendelatuaestate

Rassegna Unojazz http://www.unojazzandblues.it

Per informazioni e biglietti: www.sanremoliveandlove.it

In allegato il programma completo di “Unoenergy accende la tua estate”