Diano Borganzo: da due giorni manca l'acqua, i residenti chiedono di attivare una procedura d'emergenza"

Da due giorni a Diano Borganzo manca totalmente l'acqua. La segnalazione arriva dai residenti e, una di loro (Guja Boriani) segnala il proprio caso.

“E’ una situazione ancora più grave, visto che abbiamo una signora ultranovantenne che non può neanche tirare l'acqua del bagno. Per fortuna ha una famiglia che se ne può occupare, ma gli altri? Stiamo cercando di tamponare il problema usando acqua acquistata al supermercato. Si tratta di un momento gravissimo, perchè almeno un'ora al giorno, per riempire qualche secchiello, deve essere garantito”.

I residenti hanno parlato con il Sindaco, Claudio Mucilli, molto preoccupato, che continua a segnalare il problema a Rivieracqua: “Pare che abbiano solo un'autobotte che deve servire diversi paesi nelle stesse condizioni. Prima cosa da suggerire: procurarsi più autobotti e fornire un po' di sollievo alla popolazione, perchè la questione, da emergenza idrica, si sta trasformando in emergenza sanitaria e il silenzio che grava sulla situazione è imbarazzante. Non si chiede molto, il minimo per una vita decente e soprattutto orari in cui sperare di avere un filo d'acqua”.

Il problema è da risolvere in qualche modo: “Esiste un piano di emergenza – termina Guja Boriani – e quali pratiche stanno mettendo in atto per garantire almeno giornalmente, un po' di acqua alla popolazione? Avranno un sistema di qualità con procedure da attuare in situazioni come queste? Sarà il caso di allertare la Protezione Civile?”