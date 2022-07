Covid nelle Rsa: la conferma di Asl 1 "33 ospiti positivi ma asintomatici alla 'Agnesi' di Pontedassio"

Nessun focolaio Covid alla Rsa ‘Borelli’ di Pieve di Teco mentre sono 33 gli ospiti colpiti dal Coronavirus alle ‘Opere Pie Agnesi’ di Pontedassio.

Questa la situazione confermata da Asl 1 Imperiese, in relazione alla positività nella case di riposo. Per quanto riguarda Pontedassio i 33 ospiti sono asintomatici, in larga parte vaccinati con seconda dose booster (4a dose), anche se c’è da registrare il decesso di una degente.

Nessun focolaio, invece, alla ‘Borelli’ e, in generale, la situazione viene considerata sotto controllo e costantemente monitorata senza particolari criticità.