CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 29 luglio 2022

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- UNPLANNED - LA STORIA VERA DI ABBY JOHNSON – ore 20.45 – di Chuck Konzelman – con Ashley Bratcher, Brooks Ryan, Robia LaMorte, Emma Elle Roberts, Robin DeMarco, Nellie Sciutto - Drammatico - "Il film tratta una storia vera: quella della presa di coscienza della direttrice di maggior successo della clinica abortiva più importante degli Stati Uniti, la Planned Parenthood. Per un caso fortuito la donna assiste per la prima volta ad un aborto di un feto di tredici settimane e nel vedere il bambino contorcersi e scappare per evitare di essere risucchiato, comprende la grande menzogna nascosta dietro al ‘diritto’ all'aborto…”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- SHARK BAIT – ore 16.45 - 19.30 - 21.30 - di James Nunn - con Holly Earl, Manuel Cauchi – Azione/Thriller - "Un gruppo di amici si gode un fine settimana di vacanza in Messico. Dopo una notte di festeggiamenti sulla spiaggia, i ragazzi rubano un paio di moto d'acqua e le portano al largo in mare aperto, finiscono però per scontrarsi e una delle moto affonda. Il gruppo si ritrova bloccato a due miglia dalla terraferma su una sola moto d'acqua rimasta in panne e alle prese con un amico gravemente ferito. Ma il peggio deve ancora venire... Riusciranno a sopravvivere ai predatori più feroci dei mari?…”

Voto della critica: **

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- ELVIS – ore 17.00 - 21.00 - di Baz Luhrmann - con Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thomson, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge – Biografico/Drammatico/Musicale - "Il film esplora la vita e la musica di Elvis Presley, viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l'enigmatico manager, il colonnello Tom Parker. La storia approfondisce le complesse dinamiche tra Presley e Parker nell'arco temporale di oltre 20 anni, dall'ascesa alla fama di Presley che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti, sullo sfondo un panorama culturale in evoluzione e la perdita dell'innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley…”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- PETER VA SULLA LUNA – ore 17.00 - 19.30 - di Ali Samadi Ahadi - Animazione - "Ѐ dura la vita del fratello maggiore, soprattutto quando si ha a che fare con una peste combinaguai come sorella! Nel pieno della notte, Peter, un giovane nerd appassionato dello Spazio, scopre che Anne, la sua sorellina tutta pepe e fantasia, è scomparsa. Partito subito alla sua ricerca, viene catapultato magicamente a Campo Stellato, dove l'Uomo del Sonno e Ronzolino, un incredibile maggiolino parlante, lo convincono che Anne è tenuta prigioniera sulla Luna dal malvagio Uomo Luna. Per salvare la sorella dalle grinfie di questo mostro lunare, avrà bisogno dell'aiuto di un ‘dream team’ (per modo di dire!), composto dall'Uomo del Sonno, un tenero vecchietto che soffre di narcolessia improvvisa e da Ronzolino, che si finge morto al primo pericolo. Peter si ritrova così in una fantastica avventura spaziale per liberare Anne e sventare il perfido piano di conquista dell'Universo da parte dell'Uomo Luna…”

Voto della critica: **

- TOP GUN: MAVERICK – ore 21.15 - di Joseph Kosinski - con Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell – Azione - "Il Capitano di Vascello Pete ‘Maverick’ Mitchell è uno dei migliori - e più spericolati - piloti della marina e nonostante trent'anni di carriera è rimasto esattamente dove vuole essere, sul sedile del pilota piuttosto che dietro una scrivania. Maverick collauda nuovi prototipi di velivoli, spingendoli e spingendosi oltre i limiti. Stavolta però, viene chiamato per addestrare un team di allievi Top Gun, su consiglio dell'Ammiraglio Kazansky, nome in codice Iceman. Tra i piloti che Maverick dovrà addestrare per una missione segreta c'è anche Nick ‘Rooster’ Bradshaw, il figlio di Goose, il defunto compagno di volo di Mav. Affrontando i fantasmi del passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi…”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- IL CAVALIERE OSCURO – IL RITORNO (2012) – ore 17.00 - 21.00 – di Christopher Nolan - con Christian Bale, Gary Oldman, Morgan Freeman, Michael Caine, Anne Hathaway, Tom Hardy – Azione/Fantastico - "Sono passati otto anni da quando Batman è scomparso nella notte, trasformato da eroe in fuggiasco, con la reputazione di difensore della legge macchiata per la morte del D.A. Harvey Dent. Tuttavia, la comparsa di un misterioso e scaltro 'gatto ladro', ma soprattutto i pericolosi piani distruttivi messi in atto dal malvagio terrorista Bane, costringeranno Bruce a ritornare dall'esilio autoimpostosi e a indossare nuovamente cappuccio e mantello per aiutare la città e le forze di polizia nella loro lotta contro il temibile criminale. L'intervento di Batman, però, potrebbe non essere sufficiente a fermare Bane…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- THE TWIN - L'ALTRO VOLTO DEL MALE – ore 16.30 - 21.30 - di Taneli Mustonen - con Teresa Palmer, Steven Cree, Barbara Marten, Tristan Ruggeri, Ergo Küppas – Drammatico/Horror - "A seguito di un tragico incidente che ha causato la morte di uno dei loro gemelli, Rachel e il marito Anthony si trasferiscono dall'altra parte del mondo con il figlio sopravvissuto nella speranza di costruirsi una nuova vita. Quello che inizia come un periodo di guarigione prende presto una svolta inquietante quando Rachel inizia a svelare la tortuosa verità su suo figlio e affronta le forze malvagie che tentano di impadronirsi di lui…”

Voto della critica: ***

- SECRET LOVE – ore 19.15 - di Eva Husson - con Odessa Young, Josh O'Connor, Sope Dirisu, Olivia Colman, Colin Firth - Drammatico - "In una calda giornata di primavera del 1924, la giovane domestica Jane Fairchild essendo orfana si ritrova sola nel giorno della Festa della mamma. I suoi datori di lavoro, il signore e la signora Niven non sono in casa e la ragazza coglie questa rara occasione per condividere un momento speciale con il suo amore segreto Paul, un giovane che vive nella casa accanto, di cui Jane è innamorata nonostante lui sia fidanzato con un'altra donna, un'amica d'infanzia, figlia di amici dei suoi genitori. E proprio in quel giorno, una serie di eventi che nessuno avrebbe potuto prevedere cambieranno per sempre il destino di Jane…”

Voto della critica: ***

Cinema all'Aperto in piazza Borea D'olmo (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- DOWNTON ABBEY II – UNA NOVA ERA – ore 21.15 - di Simon Curtis - con Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Julian Fellowes - Drammatico - "Un nuovo capitolo nelle vite degli abitanti di Downton Abbey: la Contessa Madre di Grantham svela a tutta la famiglia che un uomo che conosceva in gioventù le ha lasciato in dono una villa nel sud della Francia. L'intera famiglia Crowley cerca di scoprire qualcosa di più su quest'uomo misterioso e decidono di recarsi in Francia per visitare la villa. Intanto Lady Mary rimane a Downton con lo staff per sovrintendere alle riprese di un film che un regista americano ha deciso di usare come location la residenza del Conte Crowley…”

Voto della critica: ****

SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- CORRO DA TE – ore 21.30- di Riccardo Milani - con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Pietro Sermonti, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati - Commedia - "Gianni è un quasi cinquantenne bello, sportivo e a capo di un importante brand di scarpe da running che vanta grandi atleti come testimonial. L'uomo è anche un single incallito pronto a tutto pur di conquistare una donna. Arriva perfino, per una serie di circostanze, a fingere di essere costretto a una sedia a rotelle! Ma quando incontra Chiara, donna solare e dinamica nonostante un incidente l'abbia resa paraplegica, inizia a provare sentimenti fino a quel momento mai provati. Attraverso lei e i suoi amici, sportivi e vitali almeno quanto lei, Gianni non potrà far altro che cambiare prospettiva su molte cose: la vita, l'amore, la disabilità in sé…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- BELFAST – ore 21.00 - di Kenneth Branagh - con Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds, Colin Morgan - Drammatico - "Un intimo viaggio nel passato e nella storia del suo regista: Kenneth Branagh. Ambientato negli anni Sessanta, durante il film vivremo l'inizio dei Troubles, il conflitto nordirlandese, attraverso la storia di un giovane che vive insieme ai suoi genitori e ai suoi nonni…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





