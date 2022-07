Taggia: dopo due anni di lavori inaugurata la nuova strada di regione Bruxiae, Conio "Pensiamo anche al futuro, proseguiremo..." (foto e video)

LA STORIA - La nuova strada nasce come progetto di somma urgenza per ripristinare la viabilità dopo un primo crollo dell'argine, nel dicembre 2019. All'epoca 7 famiglie rimasero isolate, ad eccezione di un passaggio pedonale tra le campagne. Lo scoppio della pandemia ha bloccato prima e rallentato poi, tutta la pratica relativa alla nuova viabilità approvata tramite un progetto da 350mila euro, a marzo mentre il cantiere ha preso il via a giugno.

Ad aggravare la situazione ci ha pensato l'alluvione di ottobre 2020 . In una notte, la furia del torrente Argentina e le piogge hanno fatto crollare ulteriori 100 metri di argine. A questo punto, l'amministrazione comunale si è vista costretta a dover proseguire la viabilità alternativa, fino ad arrivare al punto odierno. Tutto questo si è tradotto in 490mila euro di danni, 250mila euro riconosciuti da Regione Liguria, solo per il secondo tratto.

PROBLEMI - Se la prima tranche di lavori non aveva comportato grosse criticità non si può dire lo stesso della seconda parte. La procedura per esproprio è finita a carte bollate tra il Comune e l'associazione Terra di Confine, una realtà che si è sempre occupata di recupero degli animali sequestrati perchè vittime di maltrattamenti. L'ente a causa degli espropri e del cantiere si è visto decurtare una considerevole parte di terreno, tanto da rendere difficile il proseguimento dell'attività. Alla fine nonostante il ricorso agli avvocati e numerosi botta e risposta, è stato trovato un accordo per evitare il blocco dei lavori, terminati con un ritardo di circa 8 mesi rispetto alla data inizialmente preventivata, novembre 2021. Le ultime polemiche si sono fatte in sede di consiglio comunale, lo scorso marzo quando l'allora opposizione de 'Il Passo Giusto', con l'ex consigliere Roberto Orengo, ha fatto presente come il nuovo piano stradale, rialzato rispetto al precedente, avesse reso impossibile l'accesso ad alcune campagne. Criticità comunque superate.



IL FUTURO - Il sindaco Mario Conio, a margine della cerimonia, ha annunciato che la viabilità interna, al posto dell'argine, proseguirà. L'obiettivo è di andare a captare i fondi della rigenerazione urbana per procedere internamente con una nuova strada, collegata a quella inaugurata che attraverserà Borgo San Martino per andarsi a ricongiungere nella zona del centro ippico. L'idea alla base di questo intervento, come avvenuto in regione Bruxiae è di superare la viabilità sull'argine e proporre una strada più sicura.

Un prossimo passo su cui sta ragionando l'amministrazione comunale è di procedere quando ce ne sarà la possibilità, a implementare l'illuminazione pubblica oggi assente. La strada sebbene non asfaltata è stata realizzata con una larghezza sufficiente per far passare due veicoli, sono stati posizionati i guardrail e la segnaletica verticale, oltre ad avere una predisposizione per poterla illuminare.