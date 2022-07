Diano Marina: notti bianche di Regione, Toti "La testimonianza che la Liguria è tornata alla normalità"

Sulle note di Samarcanda di Roberto Vecchioni, si è chiuso ieri sera il sipario delle ‘Notti Bianche’ organizzate da Regione Liguria in collaborazione con le amministrazioni comunali coinvolte. "Una prima edizione da ricordare, con un ottimo successo di pubblico: oltre 15mila persone hanno riempito le piazze a Varazze, Sarzana, Diano Marina e Sestri Levante per cantare insieme a Edoardo Bennato, Orietta Berti, Malika Ayane a Roberto Vecchioni. Sul palco, prima del concerto, gli youtubers iPantellas, I Masa, Gli Autogol e Awed che hanno coinvolto il pubblico con i loro sketch comici. Ogni tappa è stata animata anche dall’intrattenimento e dj-set fino a notte con Radio Babboleo. Anche sulle pagine social di Regione Liguria le tre serate hanno spopolato con più di tre milioni di visualizzazioni" - commentano da Regione Liguria.



“Sono state quattro serate speciali e straordinarie – afferma il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti – che hanno coinvolto alcuni tra i più importanti grandi artisti del panorama musicale italiano, a cui va il nostro ringraziamento per la disponibilità dimostrata. Un successo dimostrato dalle migliaia di persone, liguri e turisti, giovani e meno giovani, che sono tornate ad animare le nostre piazze, a cui per più di due anni abbiamo dovuto rinunciare. Queste quattro notti bianche sono state la testimonianza tangibile di come la nostra regione sia tornata alla normalità, confermando la Liguria come una terra che non è solo il suo splendido mare, campione di Bandiere Blu, ma è anche ricca di eventi, attività da praticare e opportunità: lo dimostrano i tantissimi turisti, italiani e stranieri, che stanno scegliendo la nostra regione per le loro vacanze”.



"Sono state notti magiche, cariche di energia, emozioni ed entusiasmo - commenta l'assessore alla Cultura Ilaria Cavo che ieri ha salutato le oltre 4mila persone presenti alla tappa finale di Sestri Levante con Awed, i Pantellas, Roberto Vecchioni - La formula dell'intervista pre-serale in cui gli artisti si sono raccontati in modo spesso inedito, lo spettacolo degli youtuber, dj set per i più giovani e il grande concerto dei nomi della musica italiana hanno creato un dialogo tra generazioni, un momento di aggregazione per le famiglie, una festa per tutti. Ieri sera si è cantato e ballato in spiaggia, sulle note di un grande cantautore nella terra dei cantautori, con il rumore del mare sullo fondo. Anche questa – conclude - è la nostra Liguria".



"La kermesse - afferma il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing territoriale Alessandro Piana - ha rappresentato momenti unici, in un'ottica inclusiva per valorizzare il senso di comunità e il territorio, ribadendo quanto sia importante la cultura come vero baricentro di sviluppo sostenibile. Unire la bellezza alle eccellenze del gusto, alla nostra costa con paesaggi mozzafiato, con la professionalità di diversi settori e delle amministrazioni comunali con cui abbiamo lavorato in sinergia, ha riconfermato la distintività della nostra regione".