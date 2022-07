Sanremo: via agli asfalti in città, una lettrice chiede all'Amministrazione di intervenire in via Goethe

Una nostra lettrice, Mariella, ci ha scritto in relazione all’importante investimento del Comune di Sanremo sugli asfalti:

“Vorrei a questo proposito segnalare le condizioni di via Goethe, a partire dall'imbocco della strada fino al bivio con la via Peirogallo. La strada carrozzabile è dissestata con rattoppi ovunque, peraltro malfatti, che rendono la strada stessa poco sicura. Per non parlare poi del marciapiede che versa in condizioni disastrose. È praticamente una buca continua a partire dall'inizio della strada per tutta la sua percorrenza. Il marciapiede rappresenta un pericolo costante, perchè mettere un piede in fallo è quasi inevitabile, pur facendo attenzione. Considerato che si tratta di un marciapiede in cemento, non sarebbe un grosso lavoro asfaltare e rendere uniforme il suolo, garantendo maggior sicurezza che gli abitanti della via meritano, così come quelli di altre strade, anche più periferiche e meno frequentate. Un plauso agli operai che hanno ultimato alla velocità della luce i lavori di sostituzione delle tubature del gas di via Peirogallo. Anche gli allacciamenti x la fornitura della fibra sono stati ultimati. A questo punto che ne dite di inserire via Goethe tra le strade da asfaltare (tratto di marciapiede compreso)? Se qualche addetto fa un sopralluogo, verificherà di persona le condizioni davvero precarie di questa strada interessata da un transito di auto e moto considerevole”.