Un nostro lettore, Roberto, ci ha scritto (inviandoci anche alcune foto) per segnalare che sulla spiaggia libera tra i Bagni Oasi e il Lido Fontana ogni giorno, verso le ore 8.30, esce in mezzo agli scogli dell'acqua maleodorante (odore di fogna) che si riversa in mare.

Il nostro lettore ci scrive per chiedere agli enti preposti un controllo in merito.