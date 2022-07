Prosegue senza sosta l'attività della Ginnastica Riviera dei Fiori tra gare importanti e 'Campus' (Foto)

Continua senza soste l’attività della Ginnastica Riviera dei Fiori in questo caldo mese di luglio, Il calendario agonistico della FederGinnastica prevede già gare importanti nei mesi di settembre ed ottobre, quindi i ginnasti si stanno preparando per partecipare al meglio a queste competizioni utilizzando le nostre palestre (indispensabile l’attrezzato polo sportivo del mercato dei fiori dotato di spazi ricreativi e servizi), i parchi e le spiagge.

Il sodalizio ponentino, unico in Liguria ad essere ‘attivo’ nelle 4 sezioni olimpiche della FGI (Artistica maschile e femminile, ritmica e trampolino elastico), ha programmato una serie di allenamenti e stage estivi all’interno dei quali i nostri ginnasti, seguiti da tecnici preparati e qualificati, oltre a mantenere una buona forma fisica , ‘lavorano’ sulle difficoltà da inserire nei nuovi esercizi con i piccoli e grandi attrezzi della ginnastica oltre alle difficoltà al corpo libero e la coreografia.

Agli allenamenti spesso partecipano tecnici e ginnasti di società ospiti, come nella scorsa settimana in cui erano presenti le ragazze della Pietrese Maremola col loro tecnico Ilaria Rosso. Per 20 giorni è stata nostra ospite la ginnasta italo americana Alessia Landolfi del club della Virginia.

Sempre in estate sono partiti vari ‘campus’ organizzati dalla Federazione nell’ambito del prestigioso progetto dei GymCampus, a livello nazionale e regionale. Per la ritmica Giulia Carrera è stata selezionata per il gymcampus GR svoltosi a Piancavallo (Pordenone) dall'11 al 16 luglio, dove ha potuto confrontarsi con ginnaste provenienti da tutta Italia.

In questo ambizioso progetto è inserita anche la Liguria che ha affidato l’organizzazione di due settimane di Gymcampus Diffuso (senza obbligo residenziale) alla Riviera che ospiterà dal 1° al 6 agosto le attività dell’artistica femminile alla quale, al momento, sono iscritte 34 ginnaste del livello silver appartenenti alla Ginnastica Imperia, la Asd Vittoria di Bordighera e la Riviera dei Fiori. Oltre ai tecnici di queste società, i partecipanti saranno seguiti in una intensa settimana di allenamenti dai tecnici federali Pietro Baiocco di ritorno dai gymcampus nazionali di Tirrenia e Porto San Giorgio (direttore tecnico del club ‘en avant de Paris’, Parigi) e Pilar Rubagotti ex ginnasta della nazionale italiana attualmente tecnico della Brixia Brescia società pluriscudettata d’Italia.

A fine agosto sarà sempre Sanremo la sede di allenamento del Gymcampus di trampolino elastico, in programma dal 29 agosto al 3 settembre sempre proposto dal Comitato Ligure FGI Liguria e organizzato dalla Ginnastica Riviera dei Fiori. Il tecnico che dirigerà il campus sarà Flavio Cannone, campione di questa spettacolare disciplina con ben 4 olimpiadi al suo attivo. Questi due appuntamenti ‘impegnativi’ a livello organizzativo, possibili grazie alla disponibilità dell’attrezzata palestra di Valle Armea, saranno per tecnici e atleti una importante opportunità di crescita, da vivere con le altre associazioni che aderiscono ai progetti.

La sezione ritmica sta valutando la partecipazione ad alcuni stage ai quali il sodalizio è stato invitato, compatibilmente col lavoro tecnico societario programmato. I ginnasti saranno inoltre ospiti alla festa conclusiva dell’Educamp Taggia&Valleargentina che si terrà domani alle 16, al campo sportivo del Taggia Calcio che vedrà la partecipazione dei numerosi bambini che hanno aderito con entusiasmo alle 4 settimane di attività proposte.