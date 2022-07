Pallapugno, Grasso (Don Dagnino) e Molli (Pieve di Teco) continuano a regalare spettacolo in Serie B. Andoresi terzi in Serie C2

Raviola lanciato nei playoff di Serie A e, nella terza giornata, batte 1-9 Canalese a domicilio riportandosi a -1 dal Cortemilia di Max Vacchetto. Partita dominata dalla formazione ligure, che lascia soltanto il gioco iniziale ai piemontesi, e dalle difficili condizioni meteo: tanto vento e temporale che sfiora soltanto lo sferisterio. Venerdì sera l’Imperiese sarà di scena a Cuneo, contro l’ex proprio di Raviola.

La Serie B, intanto, ha ritrovato due grandi protagonisti. Prosegue l’ottimo momento di Don Dagnino e Pieve di Teco che sono tornate a soffiare sul collo del gruppone centrale della classifica. Terzo successo di fila per l’andorese Grasso che regola anche la Neivese in trasferta con un roboante 0-9. Come sempre regala spettacolo Matteo Molli che, per la quarta volta negli ultimi cinque match, porta la contesa al diciassettesimo gioco: alla fine arriva un punto importante contro il quotato San Biagio e la consapevolezza che con l’innesto di Guasco, da spalla, i pievesi abbiano trovato le geometrie.

In Serie C1 si ferma a sei vittorie di fila, la striscia dell’Imperiese. Capitan Guasco si arrende ai guai fisici e lascia il 9-0, per forfait medico, a Castagnole ma rimane al terzo posto solitario in classifica (11 punti). A quota 14, Gottasecca e Bubbio sembrano “correre un gran premio a parte”.

Dietro, prosegue la avvincente corsa di Amici del Castello e Pieve di Teco, entrambe a 9. Batte forte Aicardi ma Canalese, fanalino di coda, non molla la presa: al ‘Quaglia’ finisce 9-6 per i castellotti. A proposito di battitori potenti, Sergio Seno archivia l’ostica pratica Cortemilia con un bel 6-9.

Rispetto a questa coppia, rimane un passo indietro Taggese nonostante la bellissima prova contro Bubbio. La quadretta di Di Curzio comincia forte nel primo tempo portandosi sul 4-1 e poi 5-3 all’intervallo; nella ripresa arriva la reazione della capolista che piazza la stoccata vincente al diciassettesimo gioco.

In Serie C2 girone A, vanno registrate le vittorie di San Leonardo e Don Dagnino B. Gli andoresi vincono 9-0 per forfait medico mentre San Leonardo espugna Santo Stefano Belbo per 3-9 ed aggancia proprio Augusto Manzo A nel gruppone di squadre a 4 punti. Ha riposato la Prodeo.

Nel girone B, la Don Dagnino A continua a regalare spunti interessanti e si consolida al terzo posto (con 10 punti) dopo la bella vittoria in casa della Pro Paschese.