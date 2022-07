Pallamano sulla spiaggia: la selezione PACA di Pippo Malatino, Campione di Francia di Beach Handball

Un risultato importantissimo nel Beach Handball è arrivato il fine settimana trascorso a Dunkerque. La Selezione PACA di Beach Handball allenata dal ponentino Pippo Malatino, si è aggiudicata il titolo di Campione di Francia, aggiudicandosi la prima edizione della Coppa di Francia di Beach Handball.

La Federazione Francese di Handball (FFHB), ha organizzato per la prima volta una competizione nazionale maggiore della disciplina sulla sabbia, che ha visto competere le selezioni delle diverse Ligue francesi. Per la Ligue PACA, appunto Pippo Malatino era il responsabile e la sua squadra, formata dai giocatori della regione ha ottenuto un risultato storico, scrivendo il proprio nome nell'albo d'oro, come prima squadra in assoluto ad aggiudicarsi il titolo. Il PACA ha ottenuto una serie di esaltanti vittorie.

Nella fase di qualificazione ne hanno fatto le spese le selezione della Bourgogne France Comté e della Guadalupe, superate entrambe per 2 set a 0. Nei quarti di finale, i ragazzi di Pippo Malatino, hanno affrontato la Normandia, superata anch'essa 2-0. In semifinale guidata dallo stratega Bennari e dai fantastici Benini e Innocencio (migliori giocatori del torneo), la squadra di Malatino superava agli "Shoot out" i padroni di casa della Haute de France, aggiudicandosi il diritto di affrontare la Corsica in finale che veniva superata per 2-0.