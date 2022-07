Imperia Volley e Vero Volley Monza: importante accordo per la pallavolo del ponente ligure

Il progetto Imperia Volley, che ha da poco concluso la sua prima stagione agonistica, si rafforza sul lato tecnico grazie al contributo professionale e di primario livello internazionale del Vero Volley Monza.

Imperia Volley annuncia infatti un importante accordo con il Vero Volley Monza Network: si tratta della supervisione tecnica della più importante società pallavolistica d’Italia (maschile e femminile) ai vertici del volley europeo e mondiale. Augusto Sazzi – coordinatore sui territori di tutte le società del network in Italia e all’estero (circa 60) - assume la Direzione Tecnica delle squadre dell’Imperia Volley a cominciare dalla prossima stagione agonistica 2022/2023. Augusto Sazzi è uno dei più importanti e validi tecnici italiani. Allenatore di 3° grado e 3° livello giovanile è docente nazionale di volley. E’ laureato ISEF e ha anche il patentino di preparatore atletico FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo). Vanta 35 anni di carriera professionale nel mondo della pallavolo e moltissimi titoli, soprattutto a livello giovanile, tra cui spiccano quelli di Campione d’Italia under 14 e Vice Campione Under 16 (entrambi FIPAV). Vincitore di Coppa Italia B1 e A2. Una promozione in A2 e una promozione in A1. Allenatore del Modena in A1. E la sua esperienza è anche internazionale, visto che ha collaborato con le nazionali Seniores di Germania, Olanda e Turchia. E molto altro ancora.

“All’Imperia Volley verrò a realizzare un progetto di Direzione Tecnica che mi vedrà impegnato direttamente in palestra con i diversi allenatori locali”, sottolinea Augusto Sazzi. “Imposteremo insieme programmi di lavoro sia dal punto di vista tecnico sia fisico, studiati sulle specifiche esigenze personali di ogni atleta e del gruppo nel quale è inserito. Contemporaneamente, verranno svolte sessioni addestrative ed incontri per i tecnici, utilizzando tutto il know-how elaborato negli ultimi anni dallo staff tecnico del Vero Volley Monza. Ci tengo a dichiarare,” conclude Sazzi, “che questo progetto con l’Imperia Volley è stato fortemente voluto anche dalla nostra Presidentessa, Alessandra Marzari”.

“Non c’è bisogno di sottolineare la grandezza e l’importanza che con questo accordo con il Vero Volley Monza assume il progetto Imperia Volley”, evidenza Vincenzo Costantini, Presidente dell’Imperia Volley. “Il nostro è un progetto nato da poco, ma già grande, grazie all’impegno di dirigenti e allenatori. Il nostro obiettivo è far praticare uno sport bello e sano ai nostri atleti, ad iniziare dai più piccoli. Per farlo, non ci si può improvvisare: dobbiamo essere affiancati da professionisti, validi e selezionati ad alto livello formativo, nel nostro caso addirittura sopranazionale. Gli obiettivi non sono solo agonistici, che pure arriveranno, ma soprattutto formativi. Augusto Sazzi è al top di quanto ci possa offrire l’ambiente sportivo e del volley italiano e internazionale, sia dal punto di vista tecnico, sia della preparazione psico-fisica. Non potevamo scegliere meglio a garanzia dei nostri giovani atleti e delle loro famiglie e siamo orgogliosi di essere stati scelti a nostra volta dal Vero Volley Monza per questa comune collaborazione”.