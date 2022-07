Calcio: ecco lo staff tecnico della Sanremese per le categorie Pulcini e Esordienti

Gli allenatori che guideranno le categorie non agonistiche della Sanremese Calcio nella stagione 2022/2023 saranno i seguenti:



Under 13 (2010): Coccoluto – La Cava – Brizio

Under 12 (2011): Perilli – Festa

Under 11 (2012): Coccoluto – La Cava

Under 10 (2013): Lucia – Gallese

Under 9 (2014): Papa – Di Antonio

Prossimamente verrà ufficializzato anche lo staff della Scuola Calcio Angelo Moroni, nata nel 2020 dalla collaborazione tra Sanremese e Virtus Sanremo.

Nella foto, il responsabile Gianni Brancatisano con l’ex giocatore biancazzuro ed ora allenatore della leva 2014, Valentino Papa.