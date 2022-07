Covid, Regione: “Raggiunto il picco in Liguria, scendono contagi e ospedalizzati”

Ha raggiunto il picco in Liguria l’ondata ‘estiva’ della pandemia da Covid-19: dopo due mesi di lento ma progressivo incremento, i parametri tornano a scendere, in relazione sia ai contagi, con un -17% dei nuovi casi nell’ultima settimana, sia agli ospedalizzati, 18 in meno nelle ultime 24 ore.

“Sono state pienamente rispettate le previsioni che erano state formulate dai nostri esperti: nella nostra regione – spiega il presidente e assessore alla Sanità Giovanni Toti - abbiamo raggiunto il picco di questa ondata e, dopo il calo dei contagi, con qualche giorno di ritardo come ormai siamo abituati ad osservare stanno iniziando a scendere anche i pazienti ricoverati nei nostri ospedali. Ci aspettiamo che questo trend prosegua anche nei prossimi giorni, alleggerendo la pressione ospedaliera, consentendoci di liberare posti letto e riprendere anche l’attività chirurgica programmata, rallentata o sospesa da pochi giorni in alcuni presidi, secondo il protocollo ormai rodato predisposto da Alisa. Rimane un dato inconfutabile, documentato dall’analisi delle cartelle cliniche: 7 pazienti su dieci positivi al covid sono asintomatici o poco sintomatici e si trovano in ospedale per altre cause, che nulla hanno a che fare con il coronavirus. È quindi evidente l’urgenza di un cambio di passo: vanno riviste a livello nazionale le regole per la gestione e il monitoraggio della pandemia, per garantire a chi deve assumere decisioni di avere di fronte la fotografia reale della situazione, che - conclude - non è quella rilevata oggi dai bollettini quotidiani”.

In particolare, gli ospedalizzati complessivi risultano 463 (-18 rispetto a ieri), di cui 9 in terapia intensiva (due in meno rispetto a ieri). I nuovi positivi risultano 1.491, a fronte di 7.948 tamponi complessivi, 1.058 molecolari e 6.890 antigenici rapidi (ieri erano 1711 a fronte di 8.037 tamponi complessivi). Continua a calare il numero casi positivi (esclusi i guariti e i deceduti): ieri erano 212 in meno rispetto al giorno precedente, oggi sono 591 in meno rispetto a ieri. Registrati sei decessi, avvenuti tra il 22 e il 27 luglio, tutti di persone con più di 75 anni.