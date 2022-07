Imperia: raccolta differenziata per pubblici esercizi, nuovo incontro tra Comune e Confcommercio Fipe

La Confcommercio Fipe della Città di Imperia ha organizzato un nuovo incontro per affrontare le problematiche legate alla raccolta differenziata dei pubblici esercizi. All’incontro, avvenuto in Calata Cuneo, oltre agli associati della Confcommercio Fipe, sono stati invitati l’assessore all’Ambiente Laura Gandolfo e i dirigenti della De Vizia, impresa incaricata dal Comune per il servizio di raccolta dei rifiuti. L’incontro ha consentito di proseguire il costruttivo dialogo già avviato in precedenza e trovare soluzioni ai problemi riscontati nel corso della raccolta differenziata.

Sottolinea l’assessore all’Ambiente Laura Gandolfo: “Proseguiamo gli incontri con i commercianti divisi per zone, per affrontare e risolvere le piccole problematiche che possono sorgere nell’ambito del nuovo servizio di raccolta differenziata. In particolare per la zona di Calata Cuneo abbiamo affrontato la questione del ritiro di cassette di plastica, legno e polistirolo ed abbiamo condiviso degli orari ideali per il passaggio per la raccolta e nel contempo abbiamo risolto anche altri piccoli problemi. Proseguiremo con il nostro ascolto costante e abbiamo già in programma altri appuntamenti per affrontare e risolvere i problemi legati a piazza Goito e a Borgo Prino. Come ha sempre evidenziato il sindaco Claudio Scajola, alla base del nostro agire c’è il dialogo con le categorie e con i cittadini”.

Spiega Ezio Reitano di Fipe Confcommercio: “Sono due gli obbiettivi principali da perseguire. Uno è un discorso economico, per fare in modo che chi aumenta la raccolta differenziata un domani possa ottenere di pagare meno per lo smaltimento dei rifiuti. L’altro obbiettivo è il mantenimento del rapporto diretto con l’Amministrazione comunale. È importante infatti la collaborazione instaurata con l’Amministrazione comunale e anche con l’impresa De Vizia, in quanto i problemi vengono affrontati direttamente e risolti in breve tempo. È una buona pratica da mantenere e incrementare anche per eventuali altre problematiche non solo necessariamente legate alla raccolta differenziata. Ritengo doveroso ringraziare la Confcommercio della Città di Imperia, per l’impegno che ha saputo ancora una volta dimostrare, a sostegno delle esigenze dei propri associati”.