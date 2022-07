Appuntamento per le 21 di sabato prossimo, davanti al Duomo di San Maurizio, per una passeggiata in compagnia alla scoperta delle bellezze del luogo, ascoltando qualche aneddoto o storia di Porto Maurizio, di Imperia o del Ponente ligure.

Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 3316992009 (Enzo). Il Giraparasio è un'iniziativa esclusiva del Circolo Parasio di Imperia