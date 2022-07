Sanremo: tanti giovanissimi ieri in Pian di Nave per il concerto di Aka7Even, stasera c'è 'Serenata Trap' (Foto)

Dopo i The Kolors, tanti giovanissimi ieri sera in Pian di Nave per Aka7Even nell'ambito della rassegna 'Unoenergy accende la tua estate' organizzata da Unoenergy in collaborazione con il Comune di Sanremo.

Presentato da Maurilio Giordana Aka7Even (al secolo Luca Marzano) torna a Sanremo dopo il successo ottenuto con la sua partecipazione alla scorsa edizione del Festival con la hit 'Perfetta così'. Cantautore e allievo della scuola di “Amici di Maria De Filippi”, nonostante la giovane età (appena 22 anni) ha alle spalle singoli di successo e collaborazioni di prestigio come con il rapper Guè Pequeno con il quale ha appena lanciato il singolo “Toka”. Nell'aprile 2022 gli è stato assegnato un Kids’ Choice Award come cantante italiano preferito. I suoi idoli musicali di sempre sono Alex Baroni (che ha scelto di omaggiare nella serata Cover del Festival di Sanremo duettando con Arisa), The Weekend, Bruno Mars, Michael Jackson e Justin Bieber. Al termine del concerto per Aka7Even un giro nella 'movida' di piazza Bresca dove ha anche cenato.