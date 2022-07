Badalucco: domani sera in piazzetta Umberto Eco il nuovo libro di Marisa D’Aloisio e Domenico Calvini

Domani alle 21,15, in piazzetta Umberto Eco, gli autori Marisa D’Aloisio e Domenico Calvini presenteranno il loro libro ‘Una splendida alba’.

“Un romanzo in parte autobiografico – dice la libraria Doriana della libreria Amico libro - in cui vengono narrati fatti ed esperienze che si discostano dalla normalità e che rientrano in una dimensione parallela al quotidiano. Si può credere o non credere… ai lettori le loro conclusioni”.

Condurrà la serata l’editore Angelo Giudici in stretta collaborazione con la consigliera comunale Giusy Laigueglia.