Calciomercato: l'Argentina Arma si rinforza ancora e tessera il trequartista Alessio Cuneo

L’Argentina Arma ha tesserato Alessio Cuneo, trequartista classe ‘88 dalla grande esperienza e con una notevole tecnica.

Cresciuto nel settore giovanile del Genoa e della Sanremese ha fatto il suo esordio in prima squadra con la maglia dell’Imperia dove ha collezionato 79 presenze e 12 reti tra Prima Categoria, Promozione ed Eccellenza.

Successivamente ha vestito anche la maglia della Sanremese, sempre in serie D, poi Jesolo in D, Argentina e Ventimiglia in Eccellenza, Albenga in Promozione e infine nel Taggia con il quale ha disputato i campionati di Promozione ed Eccellenza per poi fermarsi due stagioni.