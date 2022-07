Calcio: l'Impera ha trovato il suo goleador, arriva il 25enne ma già esperto Antonio Polisena

Ecco l'attaccante atteso dall'Imperia Calcio. E' Antonio Polisena, 25enne reduce da una grandissima stagione nell'Eccellenza abruzzese, con la maglia del Pontevomano Calcio, in cui ha siglato ben 24 gol in 31 presenze.

Attaccante abile con entrambi i piedi, nonostante l'ancor giovane età può contare su un buon bottino di marcature generali, 54 in 142 gettoni tra i grandi, con le maglie del suddetto Pontevomano e in precedenza con quelle di: Atletico Azzurra Colli, Lanciano, Miglianico Calcio e San Salvo.

Polisena si aggregherà al resto della squadra al ritorno dal ritiro di Ormea, ma è già carico per la nuova esperienza in neroazzurro: "Sono davvero entusiasta di questa nuova avventura e di indossare i colori neroazzurri - dice l'attaccante. L'obiettivo è quello di ripetere la stagione dell'anno scorso mettendomi a disposizione della squadra e facendo un campionato di vertice. Vengo qui per vincere e spero di contribuire a farlo con i miei gol. Personalmente sono un giocatore che ama attaccare la profondità e in campo non molla mai. Aspetto con ansia di vedere i tifosi dell'Imperia e di guadagnarmi il loro affetto. Ci tengo infine a ringraziare per questa opportunità il direttore Fava e il mister Lupo che mi hanno voluto fortemente”.