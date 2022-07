Rt, la Provincia 'accantona' 4 milioni di euro di deficit per evitare il fallimento. Scajola: "Per anni bilanci approvati in pareggio pur sapendo che non era così" (foto e video)

La situazione e la relativa crisi che investe la Riviera Trasporti oggi al centro del consiglio provinciale di Imperia. La provincia infatti, è socia quasi all’85% della società.

“Abbiamo fatto diverse riunioni su questo tema, sottovalutato nella sua gravità, ha evidenziato il Presidente Scajola. Sappiamo che il bilancio della Rt è deficitario, ma lo sappiamo da molti anni e per questo dobbiamo attuare una operazione di grande trasparenza. La Rt ha presentato un bilancio con una perdita di 9 milioni di euro, arrivati al concordato dell'assemblea dei creditori, che avrebbe dovuto chiedere almeno 4 anni fa. La Provincia, durante l’ultima assemblea dell’azienda, si è assunta la responsabilità di chiedere che quel bilancio venisse rivisto. Durante la prossima assemblea riteniamo che ci sarà un bilancio passivo, ma non di 9 milioni. Non possiamo non prevedere l'assestamento di bilancio, sapendo che c'è una perdita che dobbiamo individuare. Per questo abbiamo pensato di ipotizzare un accantonamento sul deficit di circa 4 milioni di euro che inseriremo nel bilancio suddividendolo tra il 2022 e il 2023 e garantendo in questo modo che la società non fallisca”.

Dall’ente quindi arriva un altro tentativo per cercare di tutelare la società e di conseguenza garantire il trasporto pubblico locale, ma anche la Provincia stessa.

“Abbiamo messo le carte della Provincia in sicurezza, ha sottolineato Scajola, la provincia è socia quasi all’85% della Riviera Trasporti. Sappiamo che Rt farà un bilancio in forte passività, dobbiamo garantire negli equilibri di bilancio che la Provincia accantoni la sua quota per il deficit della Rt. Insieme a questo abbiamo votato una pratica importante ossia di indirizzo alla Rt con molti punti in cui dovrà rendicontare trimestralmente alla Provincia per mettere a posto quella azienda sul piano organizzativo, sul piano del servizio ed economico”.

Durante l’illustrazione della pratica relativa proprio agli indirizzi strategici finalizzati al recupero di sana gestione e funzionalità della Rt il presidente Scajola ha comunque riferito che "per anni si è saputo che i bilanci erano approvati in pareggio pur sapendo che non era così".

“Ci sono sono atti di consiglio provinciale che sono pubblici e sono registrati dove il sottoscritto ha sottolineato, prosegue il Presidente, in occasione dell’approvazione dei bilanci della provincia che la stessa verificasse la conduzione economica di Rt. Questo non ha portato una conseguenza di danni, ma ha portato un allontanamento dei tempi. Io ho voluto cl provvedimento di oggi metterci a posto e cioè a riuscire ad avere finalmente ad avere una parola chiara sui bilancio che corrisponda esattamente alla realtà. Il motivo per cui abbiamo chiesto alla Rt di non approvare il bilancio, ed è stato rinviato, e prudenzialmente come Provincia oggi abbiamo inserito nel riequilibrio di bilancio anche una posta alta ossia di 4 milioni e mezzo accantonati per quello che prevediamo potrebbe essere il disavanzo della Rt a carico della Provincia stessa. Guardiamo il futuro, non mi interessa il passato. Il futuro dobbiamo farlo guardando le carte, studiando, mettendo a posto le cose. Ci vorrà del tempo ma dovremmo riuscire. Non possiamo semplicemente dire ‘accantoniamo un disavanzo’ e non diciamo quali sono i problemi che dovete affrontare per garantire un servizio pubblico efficiente”.