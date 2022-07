Imperia, torna a riunirsi il consiglio provinciale: Patrizia Badino subentra ad Andrea Spinosi dopo la caduta dell'amministrazione Scullino

A partire dalle 9 di stamani torna a riunirsi il consiglio provinciale. La seduta sarà aperta dalla surroga del consigliere Andrea Spinosi (Lega) che prima della caduta dell’amministrazione comunale retta dal sindaco Gaetano Scullino ricopriva la carica di presidente del consiglio comunale di Ventimiglia. Con la caduta della Giunta Sculluno infatti vengono meno le condizioni formali per la permanenza nell'assise provinciale di Spinosi.

Al suo posto subentra Patrizia Badino, vice capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Sanremo. Badino sei mesi fa, nonostante i 3.055 voti ponderati ricevuti (si tratta, come è noto, di un'elezione di secondo livello, dove a votare sono gli amministratori del territorio con un peso specifico a seconda del comune di appartenenza), era risultata la seconda dei non eletti della sua lista 'Riviera delle Alpi'. Ora dopo il recente ingresso di Vittorio Ingenito, al posto del dimissionario Luigino Dellerba, finito prima in carcere e poi ai domiciliari per corruzione, le porte del consiglio provinciale si apriranno anche per l'esponente sanremese.

Successivamente sarà il presidente Claudio Scajola a prendere la parola per alcune comunicazioni. A tenere banco ci saranno, poi, diverse pratiche come l’approvazione della convenzione tra la Provincia e il Comune di Imperia per l’esercizio delle funzioni di segreteria generale nonché l’acquisizione della partecipazione azionaria – pari ad una azione del valore nominale di 51,65 euro in ‘Liguria Digitale spa’ della Regione.

Sarà discussa, poi, l’approvazione del protocollo di intesa per soddisfare il fabbisogno di spazi per funzioni istituzionali fra Provincia, Regione, comune di Imperia, Arpal, Istituto Zooprofilattico sperimentale, il polo universitario imperiese e A.L.F.A; l’aula dovrà occuparsi anche del bilancio di previsione 2022-2024 e nello specifico della variazione di assestamento generale e verifica della salvaguardia degli equilibri.

Al nono punto dell’ordine del giorno gli indirizzi strategici finalizzati al recupero delle condizioni di sana gestione e funzionalità della Riviera Trasporti nonché la comunicazione in merito al prelevamento del fondo di riserva ordinario, con contestuale variazione al Peg 2022-2024.