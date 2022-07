Decreto Sicurezza: Di Muro (Lega) “Con il terrore delle urne il PD vuole la sanatoria per immigrati”

“Il Pd senza vergogna, col terrore delle urne, cerca di aggrapparsi a tutto quello che trova pur di mantenersi a galla. La norma del ‘Decreto Semplificazioni’ che sospende i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore straniero per l’ingresso e il soggiorno illegale nella nostra nazione è una sanatoria (neanche tanto) mascherata”. Lo dice in una nota il deputato ventimigliese della Lega Flavio Di Muro.

“Dal 2019 a oggi gli sbarchi sono decuplicati nella più totale indifferenza del ministro Lamorgese. Le città ormai sono in ostaggio di baby gang e bande di minori immigrati senza regole. Stupri in piazza e sui treni, assistiamo ormai a una escalation da paura con oltre 30mila reati in più. Il 25 settembre cambierà la musica con Salvini a bloccare gli sbarchi”.