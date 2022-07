Arma di Taggia, tutto pronto per i festeggiamenti di Sant’Erasmo: torna il grande spettacolo pirotecnico

“Per la nostra comunità - commenta l’assessore alle Manifestazioni Barbara Dumarte - si tratta di un fine settimana importante. Siamo contenti ed entusiasti che quest’anno riusciremo a vivere a pieno la festa, dopo due anni di pandemia. I cittadini, i visitatori e i nostri turisti potranno tornare finalmente ad ammirare l’incredibile spettacolo pirotecnico che per quest’edizione sarà in grande stile. Abbiamo poi puntato sulla musica, la cultura e la tradizione, dando importanza all’aspetto spirituale e religioso, cuore dei festeggiamenti. Ringrazio le associazioni e tutti coloro che si sono adoperati per l’organizzazione della manifestazione".

CONCERTO DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO (sagrato della chiesa di San Giuseppe e Sant’Antonio ad Arma – 21). In collaborazione con l'associazione "Gente Comune", l'Orchestra Sinfonica di Sanremo si esibirà in una serie di standard jazz con la direzione del Maestro Giancarlo De Lorenzo e la cantante Clarissa Vichi.