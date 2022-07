Al via la 5ª edizione della Settimana Vivaldiana nazionale: ecco il programma

Ritorna in Provincia di Imperia, con il Patrocinio di Regione Liguria, la Settimana vivaldiana nazionale, giunta quest'anno alla quinta edizione.

In totale sono previsti nove concerti dedicati alle opere cameristiche del Prete rosso ed un prezioso omaggio al compositore ligure (originario di Taggia) Pasquale Anfossi del quale verranno eseguite alcune pagine cameristiche e verrà presentato anche un un'importante volume biografico. Non mancherà come da tradizione anche la presentazione di una monografia vivaldiana, quest'anno dedicata interamente ai concerti "a programma" del grande compositore veneziano.

Si parte giovedì 28 luglio, Vivaldi’s Day, 281° anniversario della morte del Prete rosso, dal Comune di Montalto-Carpasio.

Ecco il calendario dettagliato dei concerti che verranno realizzati dal complesso cameristico I Solisti dell’Orchestra da Camera Italiana “Antonio Vivaldi” (Flauto, Oboe, Violino e Cembalo):

Montalto, Piazza S.Giovanni Battista, giovedì 28 luglio ore 21

Civezza, Piazza Marconi, venerdì 29 luglio ore 21

Lingueglietta Chiesa fortezza S.Pietro sabato 30 luglio ore 21

Dolcedo, Chiesa parrocchiale S.Tommaso, domenica 31 luglio ore 21

Diano Marina, Parco villa Scarsella, lunedì 1 agosto ore 21

Diano Castello, Chiesa parrocchiale S. Nicola, martedì 2 agosto ore 21

Vallecrosia, Piazza del popolo, borgo antico, giovedì 4 agosto ore 21

Ventimiglia, Chiostro biblioteca Aprosiana, sabato 6 agosto ore 17

Vallebona, Piazza XX settembre, domenica 7 agosto ore 19

Per tutti i concerti previsti all'aperto è prevista localmente una soluzione al chiuso in caso di maltempo.