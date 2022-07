La degustazione vini a Bologna firmata Umberto Cesari

Vivere un’esperienza di degustazione di vini a Bologna con la Umberto Cesari Vini significa avere l’occasione di apprezzare la bellezza di un territorio ricco di risorse e sorprese e di conoscere a fondo un’azienda ad esso strettamente legata.

La degustazione di vini come emozione da vivere in un luogo straordinario

La Umberto Cesari Vini è consapevole di essere ospite in un luogo straordinario; proprio per questo si impegna attivamente a rispettare e preservare il territorio, certa che “ le uve di domani devono essere migliori di quelle di oggi”.

Non si tratta semplicemente di una frase da cui trarre ispirazione, è molto di più: fin dalla fine degli anni ‘80, infatti, l’azienda mette in atto pratiche agricole volte a proteggere terreni e vigneti. Si tratta di un obiettivo ambizioso, che per essere realizzato comporta scelte coraggiose.

Ma non è certo il coraggio che manca alla Umberto Cesari Vini, che nel corso della sua storia - iniziata nel 1964 nelle magnifiche colline di Castel San Pietro, al confine fra l’Emilia e la Romagna - ha sperimentato, ampliato la propria selezione di uve, (partendo da quelle del territorio) e maturato un’esperienza impareggiabile nel settore.

Questa grande esperienza ha portato la Umberto Cesari Vini a maturare la volontà di offrire degustazioni di vini uniche nel loro genere.

Le degustazioni di vini della Umberto Cesari

Un Sommelier dell’azienda e personale aziendale qualificato accompagnano i partecipanti alle degustazioni di vini della Umberto Cesari a Bologna negli spazi più suggestivi dell’azienda. Le proposte sono variegate, esattamente come lo è il mondo del vino: pic-nic e passeggiate in vigna e aperitivi al tramonto.

Il picnic in vigna è dedicato alle famiglie e alle coppie che amano il relax. Dopo una visita guidata alla bottaia, ci si posiziona fra i vigneti per un’esperienza indimenticabile. I vini selezionati vengono degustati in abbinamento a specialità gastronomiche del territorio.

Per godersi pienamente la vista degli spazi più suggestivi dell’azienda è indicata la passeggiata tra i vigneti, che si snoda per due chilometri di percorso, accompagnati da un’agronoma esperta. Segue un tour alle cantine e alla bottaia d’affinamento, per poi concludere con una degustazione di vini guidata, in abbinamento con specialità tipiche del territorio.