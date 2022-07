Guida sui metodi di pagamento online alternativi

Con il passare del tempo la tecnologia fa numerosi passi avanti questo ha portato alla nascita dei pagamenti online alternativi, oltre ai classici metodi di pagamento online.

Si tratta di metodi ormai sempre più moderni e di conseguenza anche sempre più diffusi negli E-Commerce e tra i clienti.

Li vedremo uno ad uno così potrai decidere quali sono quelli più adatti alle esigenze del tuo sito web.

Alcuni di questi metodi magari li conoscerai già, altri meno.

Quali sono i metodi di pagamento online alternativi?

I metodi di pagamento online alternativi sono tutti quei metodi moderni che consentono di pagare attraverso un dispositivo mobile sia iOS che Android. Vediamo quali sono:

· Home Banking

· Portafoglio elettronico

· BNPL

· Addebiti diretti

Home Banking

L’Home Banking è sempre più diffusa, poiché le principali banche sono dotate di app ufficiali e di siti web ufficiali che consentono di poter gestire il proprio conto corrente da casa. Infatti, l’home banking consente di effettuare bonifici e pagamenti direttamente e comodamente da casa senza recarsi nella filiale. Questo metodo consente di risparmiare tempo nell’operare le transazioni. Inoltre, si evitano gli eventuali imprevisti fisici che potrebbero insorgere recandosi nella filiale fisica. Inoltre, hanno delle rigide regole che limitano le frodi. Ci sono dei limiti ai prelievi proprio per evitare truffe e riciclaggio di denaro.

Portafoglio elettronico

Un portafoglio elettronico è anch’esso un metodo di pagamento alternativo nato negli ultimi anni. Si tratta di applicazioni finanziarie che consentono di effettuare delle transazioni da mobile sia esso Android o iOS. Per utilizzarli sarà sufficiente inserire i dati della carta di credito o di debito o semplicemente del conto corrente che si possiede e sarà così possibile effettuare delle transazioni.

BNPL

Il BNPL è un tipo di finanziamento il cui acronimo sta per Compra Ora Paga Dopo. Come dice per l’appunto l’acronimo consente di comprare subito e di poter pagare successivamente. Molti BNPL addirittura consentono di poter pagare dopo, senza pagare tassi d’interesse Naturalmente questo varia a seconda dell’azienda, perché è vero che vi sono delle linee guida generali, ma ogni azienda ha i propri termini e le proprie condizioni di utilizzo.

Addebiti diretti SEPA

Gli addebiti diretti sono un ulteriore metodo di pagamento che consente di effettuare pagamenti ripetitivi e con una scadenza ben precisa e predeterminata. La sigla SEPA sta per Area Unica per i Pagamenti in Euro. Questi addebiti non vengono offerti come metodi di pagamento solo dalle banche, ma anche da altre società che forniscono servizi di pagamento.

Conclusioni

I metodi di pagamento online alternativi sono questi, naturalmente la loro diffusione varia a seconda del Paese e delle esigenze sia dei consumatori che dei proprietari delle attività online. Tutti questi metodi sono affidabili e sicuri e si occupano di far rispettare delle regole rigide per evitare le frodi o il riciclaggio di denaro. La scelta di quali di questi metodi abilitare sul tuo sito web dipende unicamente dalle tue esigenze e da quelle che ritieni essere le esigenze dei tuoi clienti.