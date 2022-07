Inchiesta tangenti, la Procura di Imperia ricostruisce i legami tra Speranza e il geometra Masi: tra i presunti favori una strada asfaltata e l'istallazione di un allarme

Emergono i primi dettagli della seconda tranche dell’inchiesta della Procura di Imperia che ieri ha visto muovere nuove accuse all’imprenditore Vincenzo Speranza, titolare dell’impresa di costruzioni 'Edilcantieri SRL', indagato – dopo il filone che ha visto finire prima in carcere e poi ai domiciliari l’ex sindaco di Aurigo Luigino Dellerba- per frode nelle pubbliche forniture e corruzione.

Per Speranza sono stati disposti gli arresti domiciliari ma c’è anche la sospensione dall'esercizio della funzione pubblica da geometra del comune di Imperia, per Marino Masi. La misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Imperia su richiesta della locale Procura della Repubblica è stata eseguita ieri dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale.

Stando a questa nuova indagine Speranza avrebbe fatto alcuni favori al geometra Masi in cambio in cambio di una falsa attestazione sul corretto adempimento di alcuni lavori di manutenzione presso il cimitero di Oneglia.

Lavori, eseguiti nel dicembre 2021, per poche migliaia di euro. Il costo, però sarebbe stato gonfiato: la 'Edilcantier'i avrebbe mandato una fattura di oltre 25 mila euro. Per il favore fatto, Masi avrebbe ricevuto in cambio gratis l’asfaltatura della strada nei pressi di una casa nelle sue disponibilità e in più Speranza gli avrebbe curato l’installazione di un impianto di allarme.

Il geometra quindi è stato sospeso da ogni incarico. Rischia nel contempo anche un provvedimento disciplinare da parte dell’Ordine che potrebbe a sua volta decidere di sospenderlo.