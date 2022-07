Triora: nella frazione di Verdeggia domani sera una chiacchierata sulla climatologia con Luca Mercalli

Dopo due anni di stop forzato causa Covid la Pro Loco Verdeggia domani sera darà avvio al programma delle manifestazioni estive con un’importante serata.

Sarà infatti ospite del piccolo paese della Valle Argentina il climatologo Luca Mercalli, con una chiacchierata in cui si parlerà di ricchezza del territorio e cambiamento climatico intitolata “Una Valle in un mondo che cambia”. La serata sarà arricchita con le immagini di Wildlife in Valle Argentina. Si tratta di un appuntamento davvero importante per un piccolo paese come Verdeggia con tematiche di estrema attualità.

Il pianeta Terra è sempre più caldo, il suo surriscaldamento non si è affatto fermato e, sebbene le conseguenze catastrofiche dei cambiamenti climatici siano state mediaticamente offuscate dalle recenti crisi, ovvero la pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina, ciò non significa affatto che il riscaldamento globale abbia smesso di colpire, al contrario.

Ce ne stiamo accorgendo ampiamente in questi giorni torridi e, quel che ancora più conta, se ne stanno accorgendo le vegetazioni, i pesci, gli allevamenti, il tutto con conseguenze che rischiano di essere molto gravi e serie. Il fenomeno climatico comporterà migrazioni verso la montagna?

Sabato, invece, si terrà a Verdeggia la Sagra dei Sugeli organizzata dalla Pro Loco. I sugeli sono il piatto tipico per eccellenza della Cucina Bianca.