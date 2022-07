Ventimiglia: parcheggio usato come toilette a pochi passi dalla stazione, le lamentele di un residente

Da Ventimiglia arriva alla nostra redazione la segnalazione di un residente del condominio di piazza Cesare Battisti in merito alla sporcizia e alla situazione igienico-sanitaria della zona.

“Questo non è più un Paese civile se in un parcheggio a pagamento e sotto le finestre delle abitazione è possibile espletare bisogni corporali senza alcun impedimento e senza che nessuno pulisca l'area. Il rimpallo delle responsabilità fra Comune, FS e ditta Colombo che gestisce il parcheggio ha creato una pericolosa situazione igienico-sanitaria accentuata dal caldo torrido. Noi abitanti del condominio di piazza Cesare Battisti, 24 e 25 non sappiamo più a chi rivolgerci per definire il soggetto obbligato ad eseguire la pulizia sistematica dell'area. Non ci rimane che sperare nella pioggia”.