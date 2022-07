Tennis, Imperia porta fortuna a Lorenzo Musetti: a giugno serata al Koko Beach e poi il trionfo all'Open di Amburgo

Tennis italiano in festa per la prima vittoria ATP di Lorenzo Musetti. Il segreto del successo? Una serata nella movida imperiese. L’atleta carrarese, ormai trasferitosi a Montecarlo , è salito alla posizione 31 del ranking mondiale, ufficializzato ieri, mettendosi alle spalle atleti del calibro di Kyrgios, Fognini e Sonego, dopo il successo all’ Open 500 di Amburgo. In finale, ha battuto l’astro nascente spagnolo Carlos Alcaraz (attuale numero 5 al mondo) per 6-4, 6-7, 6-4 ed avendo eliminato, lungo il tabellone, Lajovic, Ruusuvuori, Fokina e l’argentino Cerundolo.

Per Musetti si tratta del primo successo ATP ed è anche il più giovane italiano di sempre - 20 anni lo scorso marzo – ad aver battuto un top10 in una finale del circuito maggiore. Lo scorso 18 giugno, il tennista toscano era tra i volti noti della movida imperiese, al Koko Beach, insieme al tennista sanremese Gianluca Mager (numero 150 al mondo). Nella foto, scattata durante la serata, è ritratto assieme al giocatore di padel Gabriele Guarneri, attuale nel 2.3 nella graduatoria nazionale.

Sarà stato quel soirée ad aprire l’estate fortunata del tennista? Da allora Musetti ha preso parte al suo primo Wimbledon, prima del successo in Germania.

A dire la verità, il carrarese aveva già mostrato le sue doti ai Masters di Montecarlo (tenutosi ad aprile) battendo l’allora numero 9 Felix Auger-Aliassime e Benoit Paire, fermandosi soltanto agli ottavi di finale.

Curiosità nella curiosità. Quella stessa sera, tra campionati conclusi e stagioni ancora da cominciare, nel locale erano presenti anche Federico Raviola (Pallapugno Imperiese), Andrea Somà (Rari Nantes Imperia) e Giuseppe Giglio (Imperia calcio), capitani delle formazioni nostrane nelle varie discipline.