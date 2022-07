Pallapugno, super Raviola ai playoff: letteralmente 'rullato' Canalese a domicilio per 9-1

In campo c'è Novaro al largo, con Malafronte in panchina. Per il resto, quadretta confermata. Il primo gioco peró se lo prende Battaglino con l' Imperiese che cerca le misure e l'orientamento del vento. Proprio quello metereologico sarà il fattore più imprevedibile: folate che si alterneranno ad assenza d'aria e la pioggia a fare capolino (con lampi) ad inizio ripresa.

Raviola peró stravolge lo spartito del match e macina punti in continuazione. Tra i passaggi decisivi della prima frazione, sicuramente l' 1-4 guadagnato alla 'secca' dopo il fallo del capitano di casa. Le squadre vanno a riposo sull' 1-7. Iberto a muro respinge qualsiasi pallone capiti dalle sue parti, anche nella ripresa. E, Dopo due giochi, la spalla Benso chiude la contesa con un colpo al braccialetto.

Questa vittoria proietta l'Imperiese a 17 punti, ad una sola lunghezza dalla capolista Cortemilia. Venerdì sera, Raviola e compagni saranno di scena a Cuneo.