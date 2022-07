Calcio: da ieri l'Imperia è in ritiro a Ormea, 24 i giocatori agli ordini di mister Lupo. Ecco le amichevoli estive

Ha preso il via ieri e si concluderà fra una settimana, il ritiro dell'Imperia a Ormea. La squadra ha svolto un primo allenamento sul campo nel pomeriggio agli ordini di mister Alessandro Lupo e del suo staff e proseguirà con le sedute da oggi in avanti per mettere la giusta benzina nelle gambe.

Sono 24 i calciatori presenti ai quali si aggiungerà nei prossimi giorni capitan Giuseppe Giglio, mentre Davide Sancinito si aggregherà al gruppo al ritorno da Ormea. Questa la lista della prima squadra: Bova, Fatnassi, Minasso, Morchio, Campelli, Taddei, Puddu, Jebbar, Ravoncoli, Guida, Paraschiva. A loro si aggiungono i giovani: Ventura, Anfosso, Ardissone, Lanteri, Arrigo, Decol e Panaino. Sono inoltre in ritiro cinque ulteriori giovani under in prova.

Nell'occasione è stato anche definito il piano delle amichevoli estive. Si parte giovedì 4 agosto, alle 17: a Sommariva sede del ritiro del Casale primo avversario della stagione. A seguire doppio appuntamento in notturna al 'Nino Ciccione': mercoledì 10 agosto alle 20.30 contro il Ventimiglia e sabato 13, alla medesima ora, contro il Pietra Ligure.