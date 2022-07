Riva Ligure: il 5 agosto all'oratorio di San Giovanni Battista il concerto 'Sancta Harmonia'

Il 5 agosto alle 21.15, all’Oratorio di San Giovanni Battista di Riva Ligure in Via Nino Bixio, 59, l’Accademia del Ricercare nell’ambito del cartellone di appuntamenti del 2022 della stagione concertistica ‘Antiqua’, proporrà il concerto dal titolo: “Sancta Harmonia”.

I concerti saranno successivamente visibili in streaming sulla pagina You Tube dell’Accademia del Ricercare. Ingresso secondo le normative covid-19 vigenti. Per informazioni telefonare al numero 366/1791447 (dalle 11 alle 14 oppure dalle 16 alle 18) o scrivere all’indirizzo segreteria@accademiadelricercare.com.