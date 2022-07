Boom di somministrazioni del vaccino anti-covid nell'imperiese: 906 dosi in meno di una settimana

Un vero e proprio sprint si è registrato negli ultimi giorni, nel distretto sanitario dell'Asl 1 imperiese, sul fronte delle vaccinazioni anti-covid. Da mercoledì sono 906 le dosi somministrate. Il dato comprende anche le vaccinazioni eseguite a domicilio.

Di queste 906 circa 800 riguardano le quarte dosi ossia la "seconda dose di richiamo" o "second booster". Il 18 luglio scorso la regione Liguria ha dato il via alle prenotazione per gli over 60 e persone considerate 'fragili'.

Mercoledì scorso invece, sono partite anche nella nostra provincia le somministrazioni presso i tre centri vaccinali dislocati sul territorio e le farmacie. Secondo il calendario stilato da Alisa è possibile ricevere la quarta dose, sempre dopo aver prenotato, a Taggia presso o locali stazione ferroviaria il mercoledì dalle 8 alle 14, al Palasalute di Imperia il giovedì dalle 14 alle 19 e a Bordighera presso palazzina ex SPDC il venerdì dalle 9 alle 14.

In tutto le prenotazioni per la somministrazione della quarta dose sono state, in Asl 1, 1.384. In tutto sono stati 51.578 cittadini liguri, 4.875 imperiesi, di cui 35.825 persone over 80, pari al 23,48% della fascia di riferimento (quasi 1 su 4).