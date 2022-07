Diano Marina: scomparsa di Jacopo Damonte, il ricordo e il cordoglio del Partito della Rifondazione Comunista di Diano

"Il circolo Dianese del Partito della Rifondazione Comunista ferito dall’improvvisa perdita del Compagno Jacopo Damonte, mentre esprime vicinanza alla moglie Ornella ed ai figli Davide e Flavio, ne ricorda il lungo costante impegno politico nel Partito Comunista Italiano ed in diverse amministrazioni del Comune di Diano Marina già a partire dai decenni successivi alla lotta di liberazione. A quella lotta amava riferirsi con l’orgoglio che tutti noi dovremmo manifestare per quell’atto fondativo della Repubblica Italiana esortando a non dimenticare quelle sue promesse di libertà e democrazia. A tutta la Comunità Dianese mancheranno il suo impegno, la sua umanità, la sua disponibilità e la capacità fuori dal comune di essere empatico con i giovani, ascoltandoli e dedicando loro entusiasmo ed energie positive.



Partito della Rifondazione Comunista - Circo Dianese "Gian Battista Acquarone".