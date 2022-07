Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 26 a domenica 31 luglio, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 26 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali





9.15. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 338 1375423 (più info)

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

16.30. La Sanremo della Belle Époque: visita guidata alla Sanremo della Belle Époque tra ville e giardini parlando del periodo d’oro di Sanremo, da Villa Virginia a Villa Iris, da Villa Malia a Villa Las Aromas, terminando poi con la villa più bella: Villa Angerer (10 euro). Ritrovo dalla statua della Primavera in corso Imperatrice, prenotazione al 338 1375423 (più info)

17.00-20.00. Mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’. Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, fino al 28 agosto (più info)

17.30-22.30. ‘Ancestral howl (ululato ancestrale) - In mezzo a terra, cielo e mare’: mostra degli artisti internazionali Kim Boulukos e Leo Wesel (4 euro, 2 euro ridotto tra i 18 e i 25 anni e gratis sotto i 18). Forte di Santa Tecla fino al 7 agosto (da martedì a domenica)

17.30. ‘Green Theatre’: laboratorio di teatro gratuito dedicato ai ragazzi dai 15 ai 30 anni. Villa Citera. Strada Borgo Ponente 1-3 (traversa di via Galileo Galilei (tutti i martedì di luglio e agosto), info villacitera3.0@gmail.com

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

19.45. ‘Folies Royal 2022’: Dj Set con Daniele Reviglio. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Per i ‘Martedì Letterari estivi’, Gianluigi Nuzzi presenta ‘I predatori (tra noi). Soldi, droga, stupri: la deriva barbarica degli italiani’ (Rizzoli). Partecipa lo storico Matteo Moraglia. Letture scelte da Francesco La Sacra direttore artistico de ‘Il Teatro dell’Albero’. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti

21.30. ‘Cinema all’aperto’: proiezione del film ‘Assassinio sul Nilo’. Piazza Borea d’Olmo (6 euro, ridotto 3 euro)

21.30. Per l’evento ‘Unoenergy accende la tua estate’, concerto della band ‘The Kolors’ formata da Antonio ‘Stash’ Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni). Presenta Maurilio Giordana. Ingresso ad offerta libera con ricavato devoluto all’Associazione Gruppo famiglie sindrome di Dravet. Pian di Nave, info 0184 544633 (più info)

IMPERIA

22.00. Per la rassegna artistica ‘Concerti delle logge’, concerto del Duo formato da Alessandro Mauriello (violoncello) e Angela Iannacchiti (pianoforte) + Consegna ‘Premio delle Logge’. A cura dell’associazione Pànta Musicà in collaborazione con Formae Lucis. Logge di Santa Chiara (12 euro), info e prenotazioni 392 1854443 (più info)



VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

21.00. Concerto dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia al Forte dell'Annunziata

VALLECROSIA



21.00. Spettacolo dei Burattini presso la Pista di Pattinaggio (tutti i martedì fino al 30 agosto)

BORDIGHERA



9.30. ‘Summer Fun 2022’: Yoga al chiosco della musica Evita Peron (fino al 4 settembre)

11.00-18.00. Mostra ‘Peace of Mind’ La mostra a cura di YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, ingresso libero, fino al 30 luglio (più info)

17.30-19.00. Mostra dal titolo ‘Eclettismo’ del pittore Mario Bardelli. Sede dell'Ucd/Anpi in via al Mercato 8, fino al 30 luglio

18.45. ‘Summer Fun 2022’: circuito funzionale alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

19.50. ‘Summer Fun 2022’: Fit Walk (musica in cuffia) con partenza dal lungomare Argentina, altezza ‘Baretto’ (fino al 4 settembre). Prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp al 340 3614861

20.45. ‘Summer Fun 2022’: Baby Dance alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative + Magic Show del Mago Onireves. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

19.00-24.00. ‘Bordighera un Mare di Sapori’ (7ª edizione): tre giorni di festa con allestimento di una lunga tavolata sul Lungomare e con percorso gastronomiche proposto dagli chef dei migliori ristoranti della città + Concerti e spettacoli musicali e mercatini dell’artigianato a corollario alle tre serate. Lungomare Argentina, fino al 27 luglio (i dettagli a questo link)

OSPEDALETTI



21.30. Gino Balestrino in ‘Cappuccetto Rosso’: spettacolo per bambini a cura del Teatro dei Mille Colori in Piazza San Giovanni

TAGGIA ARMA



21.30. Per la Rassegna Estiva ‘Circustime’, ‘Sospensioni’ con Squilibrio e Monella. Un inserviente salverà lo spettacolo vestendo i panni di 'tutti' gli artisti: con giocoleria, equilibrismo e fachirism.. Piazza Tiziano Chierotti ad Arma

RIVA LIGURE

21.30. La Notte del Wrestling in Piazza Ughetto

SAN LORENZO AL MARE

10.00-11.00. Lezione di Acquagym (tutti i martedì e giovedì fino al 18 agosto)



21.00. Cinema cn plein air al molo nuovo della Marina di San Lorenzo al Mare

DIANO MARINA

20.30. Festa di Sant'Anna organizzata dal Comune di Diano Marina con la collaborazione degli abitanti del borgo di Sant'Anna: arrivo della Statua di Sant'Anna dal mare. Alle 20.45. Santa Messa + processione nelle vie della borgata. Parteciperà la Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’

21.30. ‘Diano in Musica’: concerti musicali dislocati in diverse zone del centro cittadino tutti i martedì di luglio, agosto e inizio settembre

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)

17.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

21.00. Fiabe da colorare in riva al mare a cura di Libri al Mare con la giornalista Viviana Spada. Anfiteatro, lungomare delle Nazioni (tutti i martedì fino al 6 settembre escluso martedì 9 agosto)

21.00. Festa dei Santi Anna e Gioacchino in borgata Poiolo: Messa + processione. A seguire intrattenimento musicale con Lazy Daisy & the Moonscreamers

CERVO



18.30-21.30. ‘La Grande Nave’: mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (h 18.30/21.30), fino al 14 agosto (più info)



21.30. Per il 59° Festival Internazionale di Musica da Camera, concerto del Quartetto d’archi Van Kuijk (da 15 a 25 euro). Piazza dei Corallini (più info)



ENTROTERRA

CIPRESSA



17.00-24.00. Mercatini di artigianato e aziende agricole (tutti i martedì sera di luglio e agosto)



DIANO CASTELLO

21.00. Per la rassegna ‘Sul filo del divertimento’, ‘Testafina apprendista stregone, con La Baracca dei Burattini Il protagonista si addentra nel mondo della magia per salvare il suo fidato amico Gianduja, vittima di un incantesimo da parte del Mago Gerundio. Terrazza-bar del Bowling di Diano, Via Diano S Pietro, 105, ingresso libero con consumazione, info 0183 494131



PERINALDO

21.00. Per ‘Terre do Confine - Perinaldo Festival 2022’, camminata sotto le stelle: escursione naturalistica da San Romolo al Colle Termini di Bajardo con osservazione della volta celeste a cura dell’Osservatorio G.D.Cassini di Perinaldo accompagnati dalla guida Diego Rossi (6 euro). Ritrovo alle 20.15 ai prati di San Romolo con pic nic autogestito, consigliata prenotazione al 348 5823047 (più info)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



VILLA FARALDI



21.00. Recital ‘Magie d’Arpa’: concerto d’apertura della 7ª Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi con Sara Terzano, arpista e Docente della Masterclass. Musiche di Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, F. J. Naderman, Felix Godefroid , Sara Terzano, Dino Pelissero. Chiesa di San Bernardo a Deglio Faraldi, ingresso libero e gratuito (più info)



FRANCIA

LA TURBIE



20.30. 21ª edizione del festival ‘Les Musicales du Trophée’ a La Turbie. In programma musica, classica, romantica e barocca (15 euro, gratuito per i minori di 18 anni e per gli studenti). Chiesa di Saint Michel, Place de l'Eglise. Tutti i martedì fino al 26 luglio (più info)



MONACO

20.00. Per ‘Monte-Carlo Summer Festival 2022’, concerto dei Black Eyed Peas alla Salle des Etoiles (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...



MERCOLEDI’ 27 LUGLIO



SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

17.00-20.00. Mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’. Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, fino al 28 agosto (più info)

17.30-22.30. ‘Ancestral howl (ululato ancestrale) - In mezzo a terra, cielo e mare’: mostra degli artisti internazionali Kim Boulukos e Leo Wesel (4 euro, 2 euro ridotto tra i 18 e i 25 anni e gratis sotto i 18). Forte di Santa Tecla fino al 7 agosto (da martedì a domenica)



18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.30. ‘Cinema all’aperto’: proiezione del film ‘Qui rido io’. Piazza Borea d’Olmo (6 euro, ridotto 3 euro)

21.30. Il chitarrista classico Cecilio Pereira nel ‘Concierto de Aranjuez, Fantasía para un gentilhombre’, omaggio a Joaquin Rodrigo dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro José Eduardo Gomes (16/25 euro). Auditorium Franco Alfano, info (info e acquisto biglietti a questo link)

21.30. Per ‘Unoenergy accende la tua estate’, concerto Aka7Even (al secolo Luca Marzano) + Dj Set a cura di Daniele Reviglio Dj. Presenta Maurilio Giordana. Pian di Nave, info 0184 544633 (acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

21.00. Per la rassegna letteraria ‘Un Libro Aperto’ (4⁴ edizione), gli autori Antonio Paolacci e Paola Ronco presentano ‘Tutto come ieri’, terzo libro della Serie Nigra con protagonista il vicequestore Paolo Nigra. Piazzetta di via Antica dell'Ospizio

21.30. ‘Baila Imperia’: serata di Tango Argentino, Milonga con Dj Michela su selezione musicale tradizionale a cura di Zorro Tdj. Anfiteatro de La Rabina, oltre la spianata Borgo Peri, parcheggio libero lungo la strada

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

18.00. ‘I Giardini Hanbury all'imbrunire’: visita guidata tra profumi e colori della rigogliosa vegetazione mediterranea ed esotica + aperitivo presso il punto di ristoro prospiciente il mare (20 euro). Ritrovo presso l'ingresso dei Giardini, info e prenotazioni 0184 229507 (tutti i mercoledì di luglio e agosto

21.00. Per Cinema all'aperto, proiezione del film ‘Ribelle’ (The Brave) a cura dell'Associazione ‘Controtempo’ di Ventimiglia. Forte dell'Annunziata, ingresso gratuito



BORDIGHERA

9.00. ‘Summer fun 2022’: stretching alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)



11.00-18.00. Mostra ‘Peace of Mind’ La mostra a cura di YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, ingresso libero, fino al 30 luglio (più info)

17.30-19.00. Mostra dal titolo ‘Eclettismo’ del pittore Mario Bardelli. Sede dell'Ucd/Anpi in via al Mercato 8, fino al 30 luglio

19.00. ‘Summer fun 2022’: Qi Gong, pratica per il benessere psicofisico al chiosco della musica Evita Peron (fino al 4 settembre)

20.45. ‘Summer fun 2022’: Tango Argentino al chiosco della musica Evita Peron (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

19.00-24.00. ‘Bordighera un Mare di Sapori’ (ultimo giorno della 7ª edizione): tre giorni di festa con allestimento di una lunga tavolata sul Lungomare e con percorso gastronomiche proposto dagli chef dei migliori ristoranti della città + Concerti e spettacoli musicali e mercatini dell’artigianato a corollario alle tre serate. Lungomare Argentina (i dettagli a questo link)



21.30, 22.20 & 23.10. Viaggiando lungo la Via Lattea: serata di osservazione astronomica con i telescopi sul Lungomare Argentina (tre turni di max 30 persone). Partecipazione libera in base alla disponibilità. Prenotazioni con WhatsApp +39 348 5520554

TAGGIA ARMA

21.00. Per il Festival internazionale di musica classica ‘Frequenze 20.0’, concerto d’organo affidato all’illustre organista tedesco Christian von Blohn. In programma musiche di Frescobaldi, Scarlatti, Mozart e Padre Davide da Bergamo eseguito sull’organo Mentasti del 1877 custodito dalla Confraternita. Oratorio della Santissima Trinità a Taggia



21.30. Per il progetto musicale ‘Live Music from local bands of Taggia’, ‘Cerchi di Gesso’: Cover Band di Cantautori Italiani. Via Lido sul lungomare

RIVA LIGURE



21.15. BimBumBam: spettacolo di Clownerie a cura di Mister Paolo in Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.30. Mercatini dell’Artigianato sul lungomare (mercoledì, venerdì, domenica di luglio e agosto)

21.30. ‘Oronero in concerto’, Ligabue Tribute Band in collaborazione con ‘Arte e Party’. Piazza Baden Powell



SAN LORENZO AL MARE

21.00. Musica e intrattenimento con Djsct Polo al Bar Hotel Riviera dei Fiori della Marina di San Lorenzo (tutti i mercoledì sino al 31 agosto)



DIANO MARINA



21.30. Visita guidata serale alla riscoperta della storia del golfo dianese accompagnati dallo staff del MARM (2,50 euro). Ritrovo davanti al Museo Civico, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info 0183 497621

21.30-24.00. ‘Balliamoci l'Estate’: Musica e animazione cura di Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)

17.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

21.30. Karaoke con Paolo Bianco in Piazza Torre Santa Maria



CERVO



18.30-21.30. ‘La Grande Nave’: mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (h 18.30/21.30), fino al 14 agosto (più info)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

17.00-24.00. ‘I Colori dell’Arte’, ‘Serata del Sole’: mercatino di artigianato artistico e aziende agricole locali + esibizioni artistiche musicali, circensi, per bambini. Passeggiata a Mare Fabrizio d’Andrè, info 347 2581530

18.00-20.00. Per ‘I Colori dell’Arte’, ‘Serata del Sole’: laboratori artistici per bambini. Passeggiata a Mare Fabrizio d’Andrè, info 347 2581530

CERIANA

21.15. Per la XXIII edizione della rassegna ‘Musiche dalla terra’, inserita nel cartellone di ‘Musica nei Castelli di Liguria’, concerto del quintetto ‘Baklava Klezmer Soul’ con musiche e canti della tradizione ebraica e dei paesi dell’est. Chiesa vecchia dei Santi Pietro e Paolo , ingresso libero (più info)

COSTARAINERA



18.00. Per la rassegna ‘Letture al Parco Novaro’, approfondimento del libro ‘Goccio Lina ‘ di Cristina Bertolino, scrittrice di storie e fiabe per bambini, con la partecipazione della maestra Giorgia, con la quale intratterranno i bambini con letture animate e laboratori di disegno. A cura di Antea Edizioni. Parco Novaro

DOLCEACQUA

21.00. ‘L'altra faccia del Karakorum’: proiezione 2D al Visionarium Cinema 3D, entrata libera

DOLCEDO



21.00. Rassegna ‘Per le vie del Borgo 2022’: concerto dal titolo ‘Maestrale’ con Filippo Gambetta (organetto), Sergio Caputo (violino), Fabio Vernizzi (tastiera). Piazzetta San Tommaso, ingresso a offerta libera

PERINALDO

18.30. Per ‘Terre di Confine - Perinaldo Festival 2022’, ‘La meridiana di Cassini’: passeggiata attraverso le installazioni astronomiche del borgo di Perinaldo, verso la Chiesa della Visitazione. Visita guidata della Meridiana di Cassini a cura dell’Osservatorio astronomico GD Cassini. Commento musicale a cura delle classi di strumento ad arco dei Corsi di Perinaldo. Partenza dalla piazza di San Nicolò, partecipazione libera (più info)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



TRIORA



21.30. Serata di Cinema all’aperto con proiezione film d’animazione ‘Coco’ in località Boshetto (info)



FRANCIA

MONACO



19.30-22.00. Concerto dei ‘The Mood’ allo Square Gastaud

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





GIOVEDI’ 28 LUGLIO

SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

8.20. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Verdeggia – Passo della Guardia Triora accompagnati dalla guida GAE Ludovico Mastella. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo, info 334 8548817 (più info)

10.00. Alfred Nobel ritorna a Sanremo: visita della villa e del parco, accompagnati dal sosia del famoso scienziato (10 euro). Ritrovo all’ingresso Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

17.00-20.00. Mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’. Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, fino al 28 agosto (più info)

17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

17.30-22.30. ‘Ancestral howl (ululato ancestrale) - In mezzo a terra, cielo e mare’: mostra degli artisti internazionali Kim Boulukos e Leo Wesel (4 euro, 2 euro ridotto tra i 18 e i 25 anni e gratis sotto i 18). Forte di Santa Tecla fino al 7 agosto (da martedì a domenica)

17.30. Appuntamento letterario con presentazione libro ‘Il telegrafista di Margherita’ con le Autrici Silvia Alborno e Carmen Ramò, letture a cura dell’attrice Silvia Villa. Osteria La Ciotola, Via Santo Stefano 4 (all’inizio della Pigna), ingresso libero

18.00. AperiPico on the beach: aperitivo e tapas menu con Live music a cura di Onderadio. Pico de Gallo, lungomare Vittorio Emanuele, info e prenotazioni, info 0184 574345 (più info)



18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

19.45. ‘Folies Royal 2022’: Music Time con Diego Genta e Selena Gaslini (duo piano e voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.00. Concerto di Mister Pipoli con band musicale in Piazza San Siro



21.00. Per ‘Unoenergy accende la tua estate’, ‘Serenata Trap’: con la partecipazione di Giaime, Keta, Disme, Pablo CT1 e Joe Vain. Presenta Maurilio Giordana. Pian di Nave, info 0184 544633 (acquisto biglietti a questo link)

21.15. Cinema sotto le Stelle (16ª edizione): proiezione film ‘This Must be the Place’. Piazza Santa Brigida alla Pigna, ingresso gratuito

21.30. ‘Cinema all’aperto’: proiezione del film ‘Animalo fantastici – I segreti di Silente’. Piazza Borea d’Olmo (6 euro, ridotto 3 euro)

IMPERIA



21.00. Per le ‘Serate Organistiche Leonardiane 2022’, concerto dell’organista tedesco Christian Blohn. Basilica di San Giovanni a Oneglia, ingresso libero (più info)



21.30. Per la rassegna ‘Teatro sotto l’Arco’, ‘111 luoghi della riviera dei Fiori’: presentazione libro Alessandra Chiappori e Stefano Ascheri. A cura del circolo Parasio. oratorio di San Pietro

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

19.00. Yoga al Forte a cura dell’associazione Pramiti. Forte dell’Annunziata (giovedì di giugno, luglio, agosto)

21.00. Concerto tributo agli 883 con il gruppo musicale ‘Nientaltro Che’. Belvedere Resentello



BORDIGHERA



9.30. ‘Summer fun 2022’: yoga al chiosco della musica Evita Peron (fino al 4 settembre)

11.00-18.00. Mostra ‘Peace of Mind’ La mostra a cura di YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, ingresso libero, fino al 30 luglio (più info)



11.00-13.00. Per ‘BordiJazz - Il salotto degli artisti’, Workshop musicali e laboratori per bambini: attività musicali, concerti con band locali, costruzione di strumenti con l’artigiano del suono Danilo e le sue fantastiche zucche. Giardini Lowe, info +39 3481382608

16.00-18.00. Per ‘BordiJazz - Il salotto degli artisti’, Workshop musicali e laboratori per bambini: Esposizioni artistiche in collaborazione con l’Accademia Rivera dei Fiori G. Balbo + intrattenimento con Magic Alex. Giardini Lowe, info +39 3481382608

17.00-19.00. Ping pong in giardino ai Giardini Lowe (il lunedì e giovedì fino al 5 settembre), info 349 0094219

17.30-19.00. Mostra dal titolo ‘Eclettismo’ del pittore Mario Bardelli. Sede dell'Ucd/Anpi in via al Mercato 8, fino al 30 luglio

18.00. ‘Summer fun 2022’: Pilates alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

18.15. ‘Summer fun 2022’: Skateboard in Lngomare Argentina, altezza ‘Bagni Lido’ (portare il proprio skate). Prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp al 391 7524574 (fino al 4 settembre)

19.00. ‘Summer fun 2022’: Barre Workout alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

20.30. Per ‘BordiJazz’, concerto della Merry Music Band + Nick The Nightfly Band + Jam session (15 euro). Giardini Lowe, fino al 30 luglio, info +39 3481382608 (più info)

20.45. Summer fun 2022’: Zumba Kids alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

21.30. Balli Occitani con il concerto del Duo Du Tut. A cura dell’Associazione Balbosco Doc. Chiosco della Musica, info +39 3333793468

TAGGIA ARMA



8.45. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Verdeggia – Passo della Guardia Triora accompagnati dalla guida GAE Ludovico Mastella. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Taggia, info 334 8548817 (più info)

16.00-23.00. ‘Artigianato sotto le Stelle’: mercatino dell’Artigianato sul lungomare di Arma



21.00. Macbeth una storia da raccontare: Hic et Nunc’: spettacolo teatrale di e con Giorgia Brusco. Anfiteatro del Castello



RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘Sala in Zucca 2022’, Luciano Bertello presenta ‘Piccola storia dei tajarin: un piatto povero diventato ricco’ (ed. Slow Food) con Barbara Ronchi della Rocca. Dialoga con gli ospiti il giornalista Claudio Porchia. Piazza Matteotti, ingresso libero

SANTO STEFANO AL MARE

9.30. Snorkeling con i biologi marini per bambini e ragazzi 9-15 anni. Necessario saper nuotare ed essere dotati di maschera e boccaglio. A cura dell'Associazione Delfini del Ponente (evento gratuito su prenotazione). Spiaggia libera di Aregai, info 333 6579202

10.00-24.00. ‘A Vucciria’: Sicilia Street Food. Area confinante l’ingresso del Porto turistico di Marina degli Aregai, fino al 31 luglio

21.00. ‘I Giovedì dei Bar’: musica live negli esercizi commerciali

21.30. ‘Ponente Storia: dialoghi di confine’: incontri culturali in collaborazione con l’’Associazione Culturale Comunità Villaregia’. Sala Consiliare del Comune

SAN LORENZO AL MARE

10.00-11.00. Lezione di Acquagym (tutti i martedì e giovedì fino al 18 agosto)

DIANO MARINA

21.15. ‘Tu vuò fa l’Americano’: concerto a cura della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Villa Scarsella, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)

17.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)



CERVO



18.30-21.30. ‘La Grande Nave’: mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (h 18.30/21.30), fino al 14 agosto (più info)

ENTROTERRA

BADALUCCO

21.15. Per la 3ª edizione del ‘Badalucco Book Festival 2022’, presentazione del libro di Marisa Daloisio e Domenico Calvini ‘Una splendida Alba (Antea). Piazzetta Umberto Eco, partecipazione libera



CAMPOROSSO



21.30. Per ‘Arena Summer Festival’, ‘Cabaret Comedy Night’: spettacolo di cabaret con Rudi Segalini, Gregory Ferraro e Chiara Cherubini. Special Guest Daniele Raco. Evento in collaborazione con Liber theatrum di Ventimiglia e Accademia del Comico di Milano (a pagamento). Palatenda di località Bigauda, informazioni e prenotazioni al +39 3386273449 (anche via WhatsApp)

DOLCEACQUA

21.30. ‘On The Sonny Side’: concerto omaggio a Sonny Rollins con Franck Taschini - sax tenore e contralto, Riccardo Anfosso - chitarra elettrica, Giuliano Raimondo - contrabbasso, Enzo Cioffi – batteria (12 euro). Castello Doria, info e prenotazioni +39 0184 206666

MONTALTO

21.00. Concerto di Musica Barocca nell'ambito della ‘Settimana Vivatdiana’ con il Quartetto di flauto traverso, oboe, violino e clavicembalo (M° Roberto Allegro) + presentazione di un volume sulle Quattro Stagioni di Vivaldi. Borgo di Montalto

PERINALDO

21.30. Per ‘Terre di Confine - Perinaldo Festival 2022’, concerto di Anais Drago ‘Solitudo’: improvvisazioni per violino solo, elettronica e voce. Piazza San Nicolò, ingresso libero (più info)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



PIGNA

21.00. ‘Viaggio attraverso le colonne sonore’: concerto con il Quartetto ‘Novecento’ formato da Mirco Rebaudo - clarinetto e sax, Gianni Martini – fisarmonica, Massimo Dal Pra – pianoforte, Mauro Parrinello – contrabbasso. Piazza Umberto I (Loggia Medioevale)

VILLA FARALDI

19.00. ‘Musica, Arte e Paesaggio’: esplorazione-concerto all’ora del tramonto con i docenti e gli allievi della Masteclass. Percorso d’arte ‘Sciame di angeli veri’ a cura di Gabriele Poli. Tappe artistico/musicali alla scoperta del Territorio (Chiesa di San Rocco, Chiesa di San Martino, Chiesa Parrocchiale). Anteprima alle 18.00 con appuntamento davanti alla Chiesa di Riva Faraldi con Workshop aperto anche al pubblico esterno (adulti e bambini) a cura di Roberto Mattea (più info)



FRANCIA

CANNES



21.00-23.00. ‘Cabaret Flamenco’: spettacolo di flamenco (da 17 a 32,20 euro). Salle Mirama, Boulevard de la Croisette 68, fino al 31 luglio (più info)

MONACO

20.00. Per ‘Monte-Carlo Summer Festival 2022’, concerto di James Blunt alla Salle des Etoiles (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)

VILLEFRANCHE-SUR-MER



21.30. ‘Romeo e Giulietta’: spettacolo di balletto messo in scena da le Ballets de Monte-Carlo (da 30 a 40 euro). Théâtre de Verdure, anche domani (più info)





VENERDI’ 29 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

17.00-20.00. Mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’. Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, fino al 28 agosto (più info)

17.30-22.30. ‘Ancestral howl (ululato ancestrale) - In mezzo a terra, cielo e mare’: mostra degli artisti internazionali Kim Boulukos e Leo Wesel (4 euro, 2 euro ridotto tra i 18 e i 25 anni e gratis sotto i 18). Forte di Santa Tecla fino al 7 agosto (da martedì a domenica)

18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con ‘Quiet Night’: Ines Aliprandi (voce e piano), Enzo Cioffi (batteria) e Mauro Demoro (contrabbasso). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Per i ‘Martedì Letterari estivi (eccezionalmente di venerdì)’, Gennaro Sangiuliano presenta il libro ‘Dalla guerra fredda di Reagan alla nuova guerra fredda di Putin’: analisi geopolitica del Direttore del Tg2 che ha firmato, tra gli altri i saggi ‘Putin Vita di uno zar’ e ‘Reagan il presidente che cambiò la politica italiana’. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti

21.00. ‘Sanremo t’inCanta’: serata dove tutti possono chiedere di esibirsi con una canzone a loro scelta iscrivendosi ai provini ‘live’ presso il Bahama Star (Via Armea 61, telefino 380 7098908). Conduzione ed animazione a cura di Alex Penna e Agostino Orsino. Palco di Piazza San Siro (di tutti i venerdì di luglio ed agosto e i martedì del 2, 9, 16 agosto)

23.30. ‘Noxe’: il nuovo venerdì del Bay Club con la migliore musica Reggaeton, Hip Hop & R&B. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

IMPERIA

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata

21.00. Conferenza-concerto in collaborazione con la Fondazione Lisio con la partecipazione di Don Emanuele Caccia, Alessio Palmieri Marinoni, parte concertistica di Gianluca Ascheri, al pianoforte, e Raffaele Feo, tenore. Santuario del Monte Calvario, ingresso libero



VENTIMIGLIA

9.30-23.00. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

21.00. Concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo (ingresso 3 euro per l'accesso al sito archeologico). Teatro Romano

BORDIGHERA

9.00. ‘Summer fun 2022’: stretching alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)



10.00. ‘Summer fun 2022’: Booty Pump alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

11.00-18.00. Mostra ‘Peace of Mind’ La mostra a cura di YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, ingresso libero, fino al 30 luglio (più info)



11.00-13.00. Per ‘BordiJazz - Il salotto degli artisti’, Workshop musicali e laboratori per bambini: attività musicali, concerti con band locali, costruzione di strumenti con l’artigiano del suono Danilo e le sue fantastiche zucche. Giardini Lowe, info +39 3481382608

16.00-18.00. Per ‘BordiJazz - Il salotto degli artisti’, Workshop musicali e laboratori per bambini: Esposizioni artistiche in collaborazione con l’Accademia Rivera dei Fiori G. Balbo + intrattenimento con Magic Alex. Giardini Lowe, info +39 3481382608

17.30-19.00. Mostra dal titolo ‘Eclettismo’ del pittore Mario Bardelli. Sede dell'Ucd/Anpi in via al Mercato 8, fino al 30 luglio

18.30. ‘Summer fun 2022’: Yoga Baby (6-10 anni) al chiosco della musica Evita Peron (fino al 4 settembre). Prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp al 338 4653983

19.00. ‘Summer fun 2022’: Zumba alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

20.30. Per ‘BordiJazz’, concerto del Gigi Cifarelli Hammond Trio + Antonio Faraò Trio + Jam session (15 euro). Giardini Lowe, fino al 30 luglio, info +39 3481382608 (più info)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)

21.30. ‘Intorno a me… Jazz’: spettacolo musicale-teatrale con We(St)Ory Ensemble & Liber Theatrum ispirato al libro di Umberto Germinale ‘Around Me… Jazz’. In scena: Paolo Maffi (sax), Tommaso Perazzo (pianoforte), Dino Cerruti (contrabbasso), Roberto Cervetto (batteria). Voce narrante Diego Marangon. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA

16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info e prenotazioni 338 6913335

21.30. Per ‘L’Estate che canta’, esibizione musicale di interpreti e cantautori della scuola di canto House Voice con ospite la cantante Monia (2ªedizione del Premio Museo del Festival). Presenta Maurilio Giordana. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.30. Concerto live dei ‘D-Sparsi’ con musica Rock Italiana. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE

10.00-24.00. ‘A Vucciria’: Sicilia Street Food. Area confinante l’ingresso del Porto turistico di Marina degli Aregai, fino al 31 luglio

18.00-23.30. Mercatini dell’Artigianato sul lungomare (mercoledì, venerdì, domenica di luglio e agosto)

SAN LORENZO AL MARE

17.00-24.00. 'I Colori dell'Arte': mercatino sul lungomare (tutti i venerdì sera di luglio e agosto)



DIANO MARINA

21.00. Laboratorio ludico-didattico dedicato alle famiglie e ai bambini 0Giochiamo con la storia!’ durante il quale si potrà riscoprire, divertendosi, come si trascorreva il tempo libero duemila anni fa. Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info +39 0183 497621



21.30-24.00. ‘Balliamoci l'Estate’: Musica e animazione cura di Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero



21.30. Per l’Estate Musicale Dianese (Emd) Festival, Walt Disney Magic & Music: concerto con le più belle colonne sonore dei cartoni animati (20 euro). Teatro Verde di Villa Scarsella, info 338 1118108 (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 2 settembre)



9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

17.00-19.00. ‘Pillole di emergenza’: mini corsi gratuiti di BLS sulla spiaggia con approfondimento sul BSL adulto. A cura della Croce d'Oro di Cervo Imperia (ogni settimana fino al 30 agosto). Piazza della Torre di Sant'Anna

19.00. Sagra dei Rebatta Buse in piazzale Olimpia, fino al 31 luglio

CERVO

18.30-21.30. ‘La Grande Nave’: mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (h 18.30/21.30), fino al 14 agosto (più info)



21.30. Per il 59° Festival Internazionale di Musica da Camera, ‘Viaggio al Termine della Notte’: spettacolo musical-teatrale liberamente ispirato al capolavoro di Louis Ferdinand Céline © Editions Gallimard (da 20 a 30 euro). Piazza dei Corallini (più info)



ENTROTERRA

AURIGO

21.00. Per il FestiValdelMaro 2022 (4ª edizione), ‘3. Ritratti-ni di Famiglia - Frammenti di vita di coppia con intervalli musicali’: spettacolo messo in scena dalla Compagnia teatrale ‘Ramaiolo in scena’ per la regia di Alessandro Manera. Con il Coro conClaudia diretto da Margherita Davico: Tiziana Zunino (pianoforte), Letizia Barbagallo (Flauto), Maurizio Pettigiani (percussioni). Campo sportivo

CIVEZZA

21.00. Concerto ‘Splendori del Barocco Europeo

COSTARAINERA

18.00. Aperitivo con l'Autore. Sergio Cioli. Centro storico



CASTELVITTORIO

20.00. A Cena Con le Stelle con il Tour della Via Lattea (cena dalle ore 20 osservazioni dalle ore 22). Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria whatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

DOLCEACQUA

10.30-12.30. Art Exhibition: personale di pittura di Mamadou Telly. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 16 agosto (venerdì h 10.30/12.30, sabato h 15.30/19, domenica h 10.30/12.30-17.30/19)

21.30. ‘Dov’è Edo?’: commedia brillante a cura di Hic et Nunc: spettacolo allestito dagli allievi attori adulti del corso di recitazione di Bordighera della scuola di Teatro (12 euro). Castello dei Doria, info e prenotazioni +39 0184 206666 (più info)

OLIVETTA SAN MICHELE

21.15. Per l’ultimo appuntamento della 28ª edizione del ‘Festival di Musica da camera’, ‘Note nella Notte’: concerto con Caterina Bergo (arpa celtica) e Luca Marzolla (violino) con musiche tradizionali celtiche. Piazza del Popolo della frazione di Fanghetto, ingresso libero

PERINALDO

21.00. Per ‘Terre di Confine - Perinaldo Festival 2022’, Agati in concerto con l’ensemble d’archi del Perinaldo Festival e organo animato da allievi e insegnanti delle masterclass. Chiesa di San Nicolò, ingresso libero (più info)



21.45. Per ‘Terre di Confine - Perinaldo Festival 2022’, Alberi e bambini’: piece teatrale per giovani attori e orchestra in piazza San Nicolò, ingresso libero (più info)

PIETRABRUNA

19.30. Grigliata con serata danzante

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

21.00. Per la prevenzione del mal di schiena, incontro dal titolo ‘Lavorare senza usurarsi’ promosso dalla ACLI di Imperia. Relatore il Dott. Alessandro Sciandini, esperto di rieducazione posturale ed ergonomia del lavoro, ideatore del metodo A.B.C. e della Naturopostura. Salone parrocchiale della Chiesa della Divina Misericordia in Via Martiri della Libertà 35, partecipazione libera

POMPEIANA



21.15. Per la rassegna ‘Amo leggere’, presentazione libro di Remo Ferretti ‘Codice 9’ presso la Torre dei Panei

PORNASSIO



21.00. ‘LaNotteForte2k2’: party con dj set (musica dance e techno) con ricavato devoluto alla Croce Bianca di Pornassio. Forte centrale di Nava (più info)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

21.00. Jazz au Château 2022: Festival del Jazz con esibizione del Naima Quartet (Jazz vocal) (tutti i venerdì sino al 9 settembre). Place du Docteur Maurel nella città alta (il programma a questo link)

MENTON

21.30. Concerto inaugurale del Festival de Musique de Menton 2022 con la soprano Natalie Dessay. Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange (più info)

MONACO

20.00. Per ‘Monte-Carlo Summer Festival 2022’, concerto di Cristina Aguilera alla Salle des Etoiles (più info)

21.30. Per il Teatro del Fort Antoine, ‘Dépôt de Bilan’ della Compagnia la Gueule Ouverte, a cura della Direzione degli Affari Culturali. Fort Antoine (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)

VILLEFRANCHE-SUR-MER



21.30. ‘Romeo e Giulietta’: spettacolo di balletto messo in scena da le Ballets de Monte-Carlo (da 30 a 40 euro). Théâtre de Verdure (più info)





SABATO 30 LUGLIO



SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601



16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato e domenica sino all’11 settembre

17.00-20.00. Mostra ‘SanTo – Sanremo Torino’. Palazzo Gentile Spinola, piazza dei Dolori nel centro storico, fino al 28 agosto (più info)

17.30-22.30. ‘Ancestral howl (ululato ancestrale) - In mezzo a terra, cielo e mare’: mostra degli artisti internazionali Kim Boulukos e Leo Wesel (4 euro, 2 euro ridotto tra i 18 e i 25 anni e gratis sotto i 18). Forte di Santa Tecla fino al 7 agosto (da martedì a domenica)

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con Massimo Spinetti (piano e voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.30. Nouveau Cirque: serata nuovo Circo al Femminile con performance acrobatiche. Roof Garden del Casinò (più info)

21.00. Spettacoli per Bambini a cura di Associazione Culturale Oronero in Piazza Borea d’Olmo

21.00. 23ª edizione della rassegna di teatro dialettale ‘Nini Sappia’ con spettacolo messo in scena dalla Compagnia Riemughe Surve di Montalto. Evento a cura di Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza San Siro

23.30. Bay Music Saturday: tutti in pista per divertirsi a ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

IMPERIA

10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

19.00. ‘La Velocissima’: campionato regionale individuale su strada sulla distanza di 5km con zero dislivello. Partenza dalla ciclabile del Borgo Prino, verso San Lorenzo e poi giro di boa e traguardo all’interno del campo di atletica. La gara competitiva sarà preceduta da un non competitiva che parte alle ore 18.00 (più info)



VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.00. Esposizione di Mosaici a cura dell'Associazione Artigiani in Mosaico nell’isola pedonale di Via Aprosio

10.00. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, visita guidata al centro storico e musei di Rocchetta Nervina accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Ventimiglia, info 327 0824866 (più info)

18.00. ‘Non Solo Spiaggia/Letteratura sospesa sul mare’ (17ª edizione): Ico Ferrero presenta ‘La guerra di Dino’. Segue rinfresco. Sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso in Via della Pace a Grimaldi Superiore, ingresso libero

21.00. ‘Notte de la Contesa’: benedizione del Carbaso e Raduno della Permissione + ‘Campo de li Giochi’: competizione in varie discipline da parte degli atleti dei Sestieri a cura dell'Ente Agosto Medievale. Centro Storico (i dettagli a questo link)

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

9.00. ‘Summer fun 2022’: circuito funzionale alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

10.00. ‘Summer fun 2022’: ginnastica soft alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre)

11.00-18.00. Ultimo giorno della Mostra ‘Peace of Mind’ La mostra a cura di YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, ingresso libero (più info)

11.00-13.00. Per ‘BordiJazz - Il salotto degli artisti’, Workshop musicali e laboratori per bambini: attività musicali, concerti con band locali, costruzione di strumenti con l’artigiano del suono Danilo e le sue fantastiche zucche. Giardini Lowe, info +39 3481382608

16.00-18.00. Per ‘BordiJazz - Il salotto degli artisti’, Workshop musicali e laboratori per bambini: Esposizioni artistiche in collaborazione con l’Accademia Rivera dei Fiori G. Balbo + intrattenimento con Magic Alex. Giardini Lowe, info +39 3481382608

17.30-19.00. Ultimo giorno della Mostra dal titolo ‘Eclettismo’ del pittore Mario Bardelli. Sede dell'Ucd/Anpi in via al Mercato 8, fino al 30 luglio

19.30-21.00. ‘Passaggi illustri a Sasso di Bordighera - Il mondo di Irene Brin’: spettacolo teatrale itinerante a cura della compagnia ‘Teatro X Monet’ nel cuore del pittoresco borgo di Sasso di Bordighera, alla scoperta dell’affascinante mondo della scrittrice, giornalista, esperta d’arte e di moda Maria Vittoria Rossi, in arte ‘Irene Brin’. Partenza e biglietteria da Piazza Caprera della frazione di Sasso (12 euro), prenotazioni obbligatorie Whatsapp +39 347 5446651 (più info)

20.30. Per ‘BordiJazz’ (ultimo giorno), concerto del Danila Satragno Quartet feat. Mario Cau + Tullio De Piscopo Band + Jam session (15 euro). Giardini Lowe, info +39 3481382608 (più info)

20.45. ‘Summer fun 2022’: Macumba Kids alla rotonda di Sant’Ampelio (fino al 4 settembre meno)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre



OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato), info 331 1813155

21.30. ‘Festa dello sport’: evento in collaborazione con le associazioni sportive cittadine. Intrattenimento musicale con Dj set ‘Dj Radio Grock’ in Via XX Settembre + ‘Bacci and Friends’ in Piazza IV Novembre. Piazza IV Novembre e Pista Ciclopedonale

TAGGIA ARMA

20.00. L'Associazione ‘Cumpagnia Armasca’ organizza la quarta edizione della manifestazione turistica/folkloristica denominata ‘Processione di Sant'Ermu’: rievocazione storica della processione sul lungomare e vie limitrofe di Arma con figuranti addobbati con vestiti d'epoca

21.00. Festeggiamenti in onore di Sant'Erasmo: concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo in collaborazione con l'associazione ‘Gente Comune’ di Arma di Taggia. Brani di famosi standard jazz con la direzione del Maestro Giancarlo De Lorenzo e la cantante Clarissa Vichi. Sagrato della Chiesa di San Giuseppe e Sant’Antonio

RIVA LIGURE

9.00. Mercatino dell’hobbistica (martedì e sabato di luglio e agosto)

21.00. ‘Alpini in Riva al mare’: concerto della Fanfara Alpina - Colle di Nava. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE



10.00-24.00. ‘A Vucciria’: Sicilia Street Food. Area confinante l’ingresso del Porto turistico di Marina degli Aregai, fino al 31 luglio

21.30. ‘Ponente Storia: dialoghi di confine’: incontri culturali in collaborazione con l’’Associazione Culturale Comunità Villaregia’. Sala Consiliare del Comune

DIANO MARINA



21.30. Per ‘Diano Comic Show’, spettacolo di cabaret di Gabriele Cirilli (a pagamento). Villa Scarsella (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)

10.00. Lezione di Zumba in Piazza Torre Santa Maria (ogni sabato sino al 3 settembre)

19.00. Sagra dei Rebatta Buse in piazzale Olimpia, fino al 31 luglio

CERVO



18.00. Visita didattica nel borgo di Cervo (7 euro). Ritrovo e partenza parcheggio ex Stazione Ferroviaria (di fronte alla Farmacia), prenotazione obbligatoria al 338 5959641 (più info)



18.30-21.30. ‘La Grande Nave’: inaugurazione mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero, fino al 14 agosto (più info)



ENTROTERRA

BAJARDO

18.00. Per ‘Bajardo Lectures’, ‘Tolkien e le fiabe’ con il M° Faris La Cola. Letture di Eugenio Ripepi. Intervento canoro del piccolo Mattia Tacchi. Evento a cura dell’Accademia Pigna di Sanremo. Chiesa Vecchia del paese, partecipazione gratuita

21.00. Concerto Jazz con ‘Inter Play Jazz Trio’ formato da Marco Moro (Sax e Flauto), Adriano Ghirardo (Chitarra), Marco Bottini (Basso Elettrico). Chiesa vecchia

CAMPOROSSO

18.30-23.00, Apericena con ricco menu denominata AperiAceb a favore dell’associazione ACEB. Bar Max’s Caffè in corso Repubblica 36 (accanto al distributore di benzina), prenotazione obbligatoria allo 0184 1919659

CASTELVITTORIO

21.30. Osservazioni guidate del cielo stallato presso l’Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria whatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

CERIANA

21.15. Per la XXIII edizione della rassegna ‘Musiche dalla terra’ inserita nel cartellone di ‘Musica nei Castelli di Liguria’, concerto del trio ‘Mi Linda Dama’in ‘Historias Sefarditas’. Chiesa vecchia dei Santi Pietro e Paolo, ingresso libero (più info)

CIPRESSA

21.00. Concerto 'Omaggio a Vivaldi & Anfossi' + presentazione del volume: 'Pasquale Anfossi. Un musicista tabiese alla conquista dell'Europa'. Fortezza San Pietro in frazione Lingueglietta

CIVEZZA



21.00. Flash mob per Fabrizio De André: serata per stare insieme e ricordare De André, aperta a chi sa suonare e cantare le sue canzoni o anche solo a chi ha voglia di ascoltare tutto unplugged. Evento a cura dell’Associazione culturale 'Amici di Civezza'. Giardino sotto la Piazza della Chiesa, ingresso e partecipazione gratuiti, per informazioni e prenotazioni musica.amicidicivezza@gmail.com



COSTARAINERA



9.00-18.00. Percorso Natura al Parco Novaro. Ritrovo all’ingresso della Palazzina, anche domani



DOLCEACQUA

15.30-19.00. Art Exhibition: personale di pittura di Mamadou Telly. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 16 agosto (venerdì h 10.30/12.30, sabato h 15.30/19, domenica h 10.30/12.30-17.30/19)

20.00. ‘Sagra dei Frescioi’: Serata Gastronomica e Danzante con protagoniste le tipiche frittelle di zucchina, di mela e di baccalà, oltre a tante altre pietanze tipiche della zona + musica e spettacoli nei ‘carugi’ del rione ‘Tera’, il centro medievale del borgo, situato ai piedi del castello dei Doria



PIETRABR UNA

16.30. Festa della Lavanda con dimostrazione di distillazione tradizionale

19.30. Cena all'aperto e serata danzante

PERINALDO

19.00. Per ‘Terre di Confine - Perinaldo Festival 2022’, cena ‘plastic free’ a cura dell’associazione di volontari (più info)

20.00. Per ‘Terre di Confine - Perinaldo Festival 2022’, Festa della musica: musica classica, jazz e rock in tutto il borgo antico (più info)

PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



ROCCHETTA NERVINA



9.00. ‘Sciacarée’ (1ª edizione), il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di relax, musica, attività per bambini e famiglie (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

TRIORA



11.00. Simbologia tradizionale e convenzionale a cura di Sarvan Cabotina (info)



15.00. Amuleti di protezione a cura di Darkan cartomante (info)

16.30. Gita esperienziale con Jack Green (più info)

21.30. Visita Guidata al borgo di Triora con Raffaella Asdente, in notturna (più info)

VILLA FARALDI

21.00. 7ª Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi: ‘Arpe nell’ora blu’: concerto conclusivo con Docenti e allievi della Masterclass e consegna degli attestati finali. In apertura: performance di arpe celtiche e percussioni nella piazzetta sottostante la Chiesa + esplorazione notturna del Borgo dell’Arte verso l’oratorio di Santa Caterina che fu l’Atelier dell’artista norvegese Fritz Røed. Chiesa di San Lorenzo, Piazza di San Lorenzo (più info)

FRANCIA

CANNES

22.00. Festival d’arte pirotecnica con esibizione della Norvagia sul tema ‘Romeo e Giulietta’. Baia di Cannes (più info)

MONACO

10.00-20.00. Esposizione di Christian Louboutin, L’Exhibition[niste] curata da Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative. Grimaldi Forum Monaco (tutti i giorni con apertura notturna il giovedì fino alle 22), fino al 28 agosto (più info)

22.00. Fuochi d'artificio + serata dj a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco

NICE

10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)



DOMENICA 31 LUGLIO



SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2022’: questo il link per tutte le attività sportive gratuite proposte da 30 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

16.00-22.00. Apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone). Sabato e domenica sino all’11 settembre

17.30-22.30. ‘Ancestral howl (ululato ancestrale) - In mezzo a terra, cielo e mare’: mostra degli artisti internazionali Kim Boulukos e Leo Wesel (4 euro, 2 euro ridotto tra i 18 e i 25 anni e gratis sotto i 18). Forte di Santa Tecla fino al 7 agosto (da martedì a domenica)

18.00-24.00. Mostra personale ‘Unconscious’, seconda tappa del tour espositivo di Maira Meneghin e curata dall'artista Giacomo Pellini. Arci Club The Bohemian di Bussana Vecchia, fino al 28 agosto

18.00. Per ‘Folies Royal 2022’, Baby Magic Time con il mago Sasà. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

19.45. Per ‘Folies Royal 2022’, Music Time con Angela Vicidomini e Alessio Briano (duo voce e tastiere). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. ‘That’s Amore’: ricco apericena a buffet con isole del gusto + musica happy e dance. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info 348 3984066 (più info)

IMPERIA

15.30. ‘Vicolarte’ (2ª edizione): mostra itinerante di pittura, fotografia e di poesia con caruggi e piazzette storiche che diventeranno una galleria a cielo aperto, con accesso libero e gratuito ai visitatori. Centro storico di Poggi

16.30. Riapertura della Chiesa di Nostra Signora della Neve e svelatura della targa in onore della pittrice Rita Saglietto in presenza del Sindaco Scajola. Alle 17, apertura solenne del portone + celebrazione della Santa Messa alla presenza del Vescovo di Albenga

18.30-22.30. Apertura di Villa Grock (lunedì 9.30 /12.30, venerdì, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA



8.15. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Rocchetta Nervina - Ponte Barbaira + Rifugio Pau - Rocchetta Nervina accompagnati dalla guida GAE Marina Diego Rossi. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Ventimiglia, info 329/1512290 (più info)

9.00-19.00. 101ª edizione del ‘Desbaratu’: manifestazione con bancarelle dei negozi a posti fisso con esposizione merce invenduta a prezzi stracciati. A cura di Confcommercio. Centro città

9.30-23.00. ‘CIBO’: mostra del fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



10.00-17.30. ‘The Phantom’s Privilege’: mostra personale di Arianna Carossa. Villa Hanbury, Corso Montecarlo 43, fino al 3 settembre (da mercoledì a domenica h 10/12-15.30/17.30)

11.00. ‘Pic-nic nel blu ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury (tutte le domeniche di luglio e agosto), prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)



VALLECROSIA

8.00-19.00. ‘U Bon Patu’: giornata commerciale di saldi organizzata da Confcommercio con bancarelle lungo la via + varie attrazioni e intrattenimenti musicali. Via Aurelia

BORDIGHERA

8.30. ‘Summer fun 2022’: Ql Gong, pratica per il benessere psicofisico rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

9.30. ‘Summer fun 2022’: Aerobica alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

20.00-23.00. Cena in Bianco Unconventional Dinner®: abito e accessori total white, tovaglia e tovaglioli bianchi in tessuto, piatti in ceramica e bicchieri in vetro/cristallo, posate, candele, fiori e decori per la tavola (dalle 17 alle 18,30 allestimento tavoli). Giardino Irene Brin a Sasso, info e prenotazioni al 375 6889142 (più info)

20.45. ‘Summer fun 2022’: balli caraibici alla rotonda di Sant'Ampelio (fino al 4 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 10 settembre

21.30. Concerto dell’Orchestra Sinfonica della Città di Bordighera. Ouvertures, Arie e Cori operistici. Musiche di Bellini, Donizetti e Verdi. Soprano: Cristina De Pascale. Coro Ali di Bambù. Direttore: Massimo Dal Prà (12 euro, ridotto 10 euro fino a 18 e oltre 65 anni, gratuito per i bambini fino a 12 anni). Giardini Lowe, info +39 3342151496

TAGGIA

8.00. Fiera di Sant’Erasmo sul lungomare

20.00. Festeggiamenti di San’Erasmo: Arma da oltre cent'anni festeggia Sant'Erasmo, protettore della gente di mare, con una suggestiva processione di barche. La statua del Santo viene imbarcata sul tradizionale gussu ligure per la benedizione del mare. Alle ore 22.30 spettacolo pirotecnico + Dj Se a cura di Master Dbj. Lungomare e Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘BimBumBam’, cinema all’aperto con proiezione del film ‘Il ritorno di Mary Poppins’. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

10.00-24.00. ‘A Vucciria’: Sicilia Street Food. Area confinante l’ingresso del Porto turistico di Marina degli Aregai

18.00-23.30. Mercatini dell’Artigianato sul lungomare (mercoledì, venerdì, domenica di luglio e agosto)

DIANO MARINA

18.00. ‘Festa patronale di Sant'Anna 2022’: nella frazione di Diano Serreta, Santa Messa + processione con la partecipazione della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’



21.30. Concerto ‘Tributo a Lucio Battisti’ a cura della band ‘I Nuovi Solidi’. Evento benefico raccolta fondi per la lotta contro il Neuroblastoma. Villa Scarsella, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00. ‘Tutti al Mare’: primo raduno auto e moto storiche e sportive. Piazza Torre Santa Maria

9.00-24.00. ‘Shopping sotto le Stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni (fino al 31 agosto)



19.00. Sagra dei Rebatta Buse in piazzale Olimpia (ultimo giorno)

21.00. Cartoon Theater in Piazza Torre Santa Maria

CERVO



18.30-21.30. ‘La Grande Nave’: inaugurazione mostra dedicata a Francesco Casorati e curata dall’Archivio Casorati. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero, fino al 14 agosto (più info)

21.00. Per il 59° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto musical-teatrale dal titolo ‘La Poesia vola!’ con Roberto Piumini (narrazione), Nadio Marenco (fisarmonica). Area naturalistica Parco del Ciapà, 15 euro (più info)

ENTROTERRA

BAJARDO

9.00-19.00. ‘Antica...Mente & Festa della Lavanda’ (15ª edizione): Mercatino di prodotti artigianali: profumi e sapori di montagna + ‘Profumo di Carta’ (e di lavanda): libri, fumetti, case editrici locali, stampe e arti e mestieri... di carta. Centro paese

11.00. Mostra ‘Uno Sguardo Su Bajardo’ con cartoline storiche, scorci del paese dipinti dal pittore Mario Zunino, poesie in dialetto e ricordi del bajocco/parigino Livio Tamagno. Sala Polivalente di Piazza Rubino (apertura tutta l’estate nelle giornate festive), ingresso libero

21.00. Per ‘Cinema al Castello’, proiezione fil ‘La Casa dei Libri’ di Isabel Coixet



COSTARAINERA



9.00-18.00. Percorso Natura al Parco Novaro. Ritrovo all’ingresso della Palazzina, anche domani

10.00. Festa dello Sport a cura de I Zuveni de Seriana. Campo sportivo

DOLCEACQUA

9.00-18.00. Mercatino del Biologico con prodotti tipici sia locali che delle zone limitrofe. Piazza Mauro (centro storico) e Piazza Garibaldi

10.30-19.00. Art Exhibition: personale di pittura di Mamadou Telly. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 16 agosto (venerdì h 10.30/12.30, sabato h 15.30/19, domenica h 10.30/12.30-17.30/19)

15.00. Visita guidata ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria con degustazione di Rossese e di prodotti tipici locali (12 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 337 1004228

18.30. Per ‘Dolceacqua Incontra’, Enzo Ferrari presenta il libro ‘La Liguria del Ponente. Itinerari tra terra e mare’ (ed. Ali&No): una lettura per conoscere il Ponente, con passione, lentezza, dolcezza. Giardinetti sala Polivalente, entrata libera, lato Parcheggio San Filippo

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

15.00. ‘RespiriAMO TEatro’: ‘Storie di Terra, di Pietra e di Pane’: spettacolo itinerante di e con Amanda Fagiani, Dalia Latterò e Monica Galli. Piazze e vie del paese, info 346 3748586 (più info)

MOLINI DI TRIORA

21.15. ‘Dona Flor e i suoi due mariti’: spettacolo messo in scena dagli attori del Teatro dell'Albero di San Lorenzo al Mare. Pizza Vittorio Veneto

PERINALDO

12.00. Per l’ultimo appuntamento della 16ª edizione di ‘Terre di Confine - Perinaldo Festival 2022’, concerto dell’Orchestra del Perinaldo Festival bella Chiesa di San Nicolò, ingresso libero (più info)

21.00. Teatro in piazza con lo spettacolo diffuso dal titolo ‘Che mondo, che Italia’ a cura dell’associazione Liber theatrum. Centro storico

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

PIGNA

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

17.30. Luca Anghinoni presenta il libro ‘Chi ha maggior fiato farà miglior musica - Storie e considerazioni sulle Bande Musicali nell'estremo Ponente Ligure. Piazza Umberto I (Loggia Medioevale)

ROCCHETTA NERVINA



8.15. ‘Sciacarée’ (1ª edizione), il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di relax, musica, attività per bambini e famiglie (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

TRIORA



10.30. Visita guidata nel centro storico di Triora con Raffaella Asdente (più info)

11.30. Bacchette magiche a cura di Darkan cartomante (info)

15.00. Unguenti naturali a cura di Lorena Verbena (info)



16.30. Meditazione per Lammas a cura di Bottega della Luna (info)



VILLA FARALDI



17.00. Inaugurazione mostra in omaggio alla musicista Silvia Kind. Oratorio di Santa Caterina a Tovo Faraldi, fino al 31 agosto (mercoledì, sabato e domenica h 17/19)



FRANCIA

CANNES

16.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)

MENTON

21.30. Per il Festival de Musique de Menton 2022, concerto del Quatuor Ébène con il violoncellista Nicolas Altstaedt. Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange (più info)

MONACO

10.00-20.00. Esposizione di Christian Louboutin, L’Exhibition[niste] curata da Olivier Gabet, direttore del museo di arti decorative. Grimaldi Forum Monaco (tutti i giorni con apertura notturna il giovedì fino alle 22), fino al 28 agosto (più info)



20.00. Per ‘Monte-Carlo Summer Festival 2022’, concerto di Rita Ora alla Salle des Etoiles (più info)

21.30. Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Juraj Valčuha con Vilde Frang, violino. In programma: Edward Elgar e Richard Strauss. Corte d’Onore del Palazzo dei Principi (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)







Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate