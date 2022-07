Pallapugno femminile, Amici del Castello e San Leonardo vincono l'andata delle semifinali. Finalissima tra le due ponentine ad un passo

Amici del Castello e San Leonardo vedono la finalissima dopo i successi nelle rispettive gare d’andata di semifinale. Dovessero raggiungere l’ultimo atto, sarebbe un grande risultato per la pallapugno in rosa nostrana.

La quadretta imperiese della San Leonardo ha avuto ragione su Canalese con una splendida rimonta. Partono meglio le ospiti che, all’intervallo, si trovano avanti 3-5 grazie all’ efficace rotazione in battuta tra Giubergia e Cavagnero. Nella ripresa, Di Curzio e compagne sfruttano al meglio il fattore casalingo dei ‘Clavi’ e piazzano un break da 4-0 che ribalta la situazione. Ma le piemontesi non mollano e San Leonardo deve sudarsi il primo round fino al sedicesimo gioco. Il finale è 9-7 e la gara di ritorno verrà disputata a Canale, il prossimo 31 luglio (ore 20:30).

Dopo aver stravinto la stagione regolare (sei vittorie in altrettante partite), Amici del Castello ha continuato la propria marcia nella prima gara delle semifinali. Al ‘Quaglia’, la quadretta di capitan Klippl ha regolato 9-2 Gymnasium Albeisa. Risultato mai in discussione e all’intervallo il tabellone recita già 6-2 poi, nella ripresa, le castellotte vincono ai vantaggi i tre giochi che consegnano l’andata.

Gara di ritorno, ad Alba, prevista per il 2 agosto.