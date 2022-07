Calcio: prosegue il mercato dell'Argentina Arma, tesserato il centrocampista 31enne Simone Grandi

Nuovo arrivo per l’Argentina Arma. E’ stato tesserato Simone Grandi, centrocampista classe ‘91 cresciuto nel settore giovanile del Ventimiglia fino al salto tra i ‘grandi’, con la prima squadra nel 2009 dove ha collezionato in Eccellenza ben 35 presenze in due stagioni.

In seguito al suo esordio, Grandi, ha vestito le maglie di Bordighera, Don Bosco Vallecrosia e Camporosso ed è tornato nel Ventimiglia per poi passare al Taggia. Grande esperienza per Simone, giocatore di altra categoria, avendo militato sempre tra Prima Categoria, Promozione ed Eccellenza.