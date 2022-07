Taggia: terminato con successo di partecipanti il torneo di tennis a favore della 'Casa Grande di Giz' (Foto)

La conclusione del Torneo di beneficenza a favore della ‘Casa Grande di Giz’, ha visto prevalere la coppia Iuri Bernocchi-Maria Paola Ferrari sulla coppia Mario Sobrero-Chiara Fassola.

Terzo posto per la coppia Malgia Sergio-Fabiana Fognini e quarto posto per la coppia Scheardi Maurizio-Rita Lanza. La manifestazione ha avuto un ottimo successo sia per la visibilità offerta dal testimonial Fabio Fognini che per l'organizzazione degli incontri, guidati magistralmente da Piero e Betta.

Lo Spazio Conad, Fognini, Due Elle Imagine hanno garantito un bel parco gadges per tutti i partecipanti. Dopo la premiazione la dottoressa Giorgia Sirolli, neuropsicomotricista dell'associazione, ha illustrato come sia andata ad intercettare un importante bacino d'utenza, e come la terapia possa essere applicata facendo sentire i piccoli pazienti, in un ambiente familiare.

La serata si è conclusa con la parte conviviale coordinata da Riccardo e dalla sua super squadra, rappresendo un bel momento di cordialità ed amicizia. Il risultato economico per l'associazione è estremamente importante per permettere di proseguire nell'attività a favore dei bambini con problematiche di ritardi cognitivi, ed alle loro famiglie, soprattutto le meno abbienti.