Diano Marina: questa sera a Villa Scarsella il giornalista e scrittore Gianluigi Nuzzi presenta il suo ultimo libro

Nell’ambito degli eventi culturali promossi dall’Assessorato alla cultura del Comune di Diano Marina, guidato da Sabrina Messico, si svolgerà, questa sera alle 21 a Villa Scarsella in via Cavour a Diano Marina, il sesto appuntamento del festival di incontri con l’autore 'Due parole in riva al mare', organizzato dall’associazione culturale omonima, con il patrocinio del Comune di Diano Marina e del Consigliere di pari opportunità della Regione Liguria.

Sul palco Gianluigi Nuzzi presenta 'I predatori (tra noi). Soldi, droga, stupri: la deriva barbarica degli italiani' (Rizzoli) e dialogherà con il giornalista Federico Marchi

I predatori sono tra noi, come dimostrano gli episodi di cronaca nera che negli ultimi mesi hanno occupato le prime pagine dei giornali e che Gianluigi Nuzzi racconta in presa diretta nel suo nuovo, dirompente reportage, ricco di dettagli sconvolgenti ricavati da atti giudiziari inediti e da interviste esclusive dei protagonisti. La brutale oggettività dei verbali delle inchieste mostra un mondo in cui l’uso sfrenato di stupefacenti e medicinali – dalla cocaina all’ecstasy, dalla ketamina alle benzodiazepine alla cosiddetta “droga dello stupro” – crea una dimensione parallela popolata di allucinazioni, il sesso estremo diventa dipendenza e la tragedia è in agguato: il suicidio di una ragazza che si butta dall’ottavo piano dicendo “non voglio questa vita”, i traumi che segnano per anni la vita di una persona e di una famiglia. Queste pagine scrive Nuzzi “servono a guardare in faccia una realtà che accade di continuo, sempre più vicino, che si infiltra nella normale quotidianità di tutti noi, e con cui dobbiamo imparare a fare i conti”: se vogliamo difendere noi stessi e le persone che amiamo.

Gianluigi Nuzzi: milanese, è autore di una serie di bestseller internazionali sugli scandali in Vaticano (Vaticano S.p.A 2009; Sua Santità 2012, Via Crucis 2015; Peccato originale 2017; Giudizio universale 2019; Il libro nero del Vaticano 2020). E’ ideatore e conduttore di programmi televisivi di successo, Attualmente conduce Quarto Grado, in onda su Rete 4 e scrive per il quotidiano “La Stampa”.