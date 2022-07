I dati forniti dalla Regione mostrano 191 nuovi casi di voi in provincia di Imperia e un totale di 1.314 nuovi positivi in Liguria. Il tasso di positività è oggi al 20,89%.

Stabile il numero dei ricoverati all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo: sono 38 (+1) con due pazienti in terapia intensiva.

In regione si contano quattro vittime nelle ultime 24 ore.

In allegato il bollettino e l’aggiornamento sulle vaccinazioni