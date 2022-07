Bordighera: Rivieracqua, il Sindaco risponde a Mangiante "Siamo in uno stato di diritto, ingiusto far pagare i debiti ai cittadini" (Video)

Al termine dell’ultima assemblea di Rivieracqua il presidente della società, Gianalberto Mangiante ha lanciato una frecciata all’Amministrazione comunale di Bordighera, confermando l’attrito nei rapporti.

Ricordiamo che il governo della città delle palme ha infatti consegnato gli gli impianti (acquedotto e fogne) sotto condizione di ricorso. Mangiante ha infatti evidenziato di non poter sottostare ai distinguo del sindaco che ritiene di adeguarli a proprio uso e costume. “Decideranno i giudici - ha detto Mangiante – e, pur essendo stati condotti in diverse cause, attendiamo l’esito e saremo disponibilissimi ad ottemperare non solo alle sentenze dei giudici ma anche alle disposizioni del commissario ad acta Gaia Checcucci. Le condizioni sono quelle che detta il commissario e non quelle che assume il sindaco con decisioni autonome”.

Il primo cittadino, Vittorio Ingenito ha così risposto: “Viviamo in uno stato di diritto e, quindi, quando c’è la possibilità di far valere legittimamente una propria posizione lo si fa. C’è una sentenza della Corte di Giustizia europea che richiama il ‘controllo analogo’, che il Comune di Bordighera non può esercitare. Quindi si chiede che questa gestione, affidata pro tempore a Rivieracqua, torni indietro. Abbiamo visto in questi anni una gestione disastrosa. Nell’ultimo periodo, gliene rendiamo merito, il Cda ha lavorato bene ma ci sono delle criticità che a mio avviso difficilmente si possono superare. Per quanto riguarda Bordighera non è assolutamente corretto che, una passività così grande (56 milioni di euro) vadano a gravare sulle tasche dei cittadini di Bordighera che non hanno assolutamente contribuito a crearla”.